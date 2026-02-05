Com novidades, Corinthians está escalado para enfrentar o Capivariano

O Corinthians está escalado para a partida contra o Capivariano, que acontece logo mais na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Os principais nomes do time de Dorival Júnior, como Yuri Alberto, Memphis Depay, Carrillo e Gustavo Henrique, vão ser preservados, enquanto Matheus Pereira, Rodrigo Garro e Kaio César serão titulares.

Assim, o Timão está escalado com: Felipe Longo; Pedro Milans; Tchoca, André Ramalho e Hugo; Charles, Matheus PEreira e Garro; Kaio César, Vitinho e Gui Negão.

Escalação do Capivariano: Guilherme Nogueira; Diogo Mateus, Lucas Dias, Wendel Lomar e Leonan; Bruno Silva, Octávio e Carlos Eduardo; Mike, Felipe Azevedo e Rodolfo.

Partida será disputada na Neo Química Arena (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Situação do Corinthians no Campeonato Paulista

O Corinthians chega embalado após a conquista da Supercopa Rei, diante do Flamengo, em Brasília. Agora, o clube vira a chave para o torneio regional, no qual soma duas vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe ocupa a sétima colocação, com oito pontos.

Já o Capivariano venceu dois jogos, empatou um e perdeu outros dois compromissos. O time aparece na 11ª posição, com sete pontos, e vem de derrota em casa para o Primavera.

Histórico do confronto

O histórico de confrontos entre Corinthians e Capivariano é curto, mas totalmente favorável ao clube da capital. Em todas as competições, as equipes se enfrentaram em dois jogos, com duas vitórias do Corinthians, mantendo aproveitamento de cem por cento no duelo.

Atuando como mandante, o Corinthians recebeu o Capivariano em uma oportunidade e saiu vencedor. No estádio do adversário, houve um confronto, novamente com triunfo do Timão.