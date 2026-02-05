Villalba titular? Confira a escalação do Cruzeiro contra o Coritiba

O Cruzeiro enfrentará o Coritiba na noite desta quinta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, Tite terá Villalba à disposição pela primeira vez.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O zagueiro se recuperou de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo que sofreu na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Após passar por tratamento conservador, sem cirurgia, ele cumpriu um longo processo de pré-temporada. A volta do atleta vem em bom momento, logo após a lesão de Jonathan Jesus.

Cruzeiro x Coritiba, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Porém, Tite não poderá contar com mais três jogadores. Além do zagueiro, Chico da Costa também se lesionou contra o Betim. Marquinhos e Matheus Cunha seguem em recuperação.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Sendo assim, o Cruzeiro entrará em campo com: Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo, Kaiki; Lucas Romero, Christian, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge

Do outro lado, o Coxa está escalado com: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago César, Bruno Melo; William Oliveira, Sebas Gómez, Lucas Ronier; Lavega, Breno Lopes, Pedro Rocha.

Cruzeiro x Coritiba

Depois da goleada sofrida na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Cabuloso enfrentará o Coritiba na noite desta quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e do Sportv. Clique para assistir no Premiere.

Na estreia, o Cabuloso sofreu uma derrota dura que estremeceu o clima na Toca da Raposa II. A equipe comandada por Tite perdeu por 4 a 0 para o Botafogo, a terceira derrota seguida na temporada.

No fim de semana, o Cruzeiro conseguiu se recuperar emocionalmente em partida pelo Campeonato Mineiro. A equipe celeste bateu o Betim por 1 a 0 com um gol de Matheus Pereira no último minuto.