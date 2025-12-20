O Coritiba encaminhou as renovações de dois titulares nesta semana. O volante Sebastián Gómez e o meia Josué estão próximos de ampliarem os contratos com o Coxa.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sebastián Gómez, 29 anos, tem acordo com o Coxa até o fim de 2026 e agora conversa para estender até 2028. Capitão do time, o jogador colombiano espera usar o retorno à Série A para voltar a ficar no radar da Copa do Mundo do ano que vem.

Contratado em 2023, vindo do Atlético Nacional-COL, o volante tem cinco gols e cinco assistências em 102 partidas pelo Coritiba. Ele já é o terceiro estrangeiro com mais jogos no Alto da Glória, atrás apenas do argentino Dreyer, com 132 partidas, e do angolano Geraldo, com 122 jogos.

continua após a publicidade

Já Josué, 35 anos, tem contrato com o Coxa até o fim deste ano e possui renovação automática, mas precisa chegar a um acordo salarial. O Lance! apurou que que as partes entraram em consenso na noite de quinta-feira (18), com o atleta português já tendo renovado o aluguel da moradia atual em Curitiba (PR) por dois anos.

No Coritiba desde agosto de 2024, após passagem pelo Legia Warszawa, da Polônia, o meia português fez oito gols e deu nove passes decisivos em 55 jogos. Na campanha do título da Série B, ele foi eleito o melhor jogador da competição, em prêmio da ESPN, com seis gols e quatro assistências em 34 rodadas disputadas.

continua após a publicidade

Com Sebastián Gómez e Josué, Coritiba tem mais duas renovações

Além de Sebastián Gómez e Josué, com acordos encaminhados, o Coritiba garantiu mais duas permanências. O goleiro reserva Gabriel Leite renovou por um ano, e o volante Wallisson foi comprado.

A diretoria alviverde não renovou com 11 jogadores, enquanto tem negociações com o zagueiro Maicon.

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

Sebastián Gómez comemora gol em Athletico 0x1 Coritiba, pela Série B. Foto: JP Pacheco/Coritiba

O elenco coxa-branca se reapresenta em 27 de dezembro, no CT da Graciosa, para iniciar a pré-temporada. O Coritiba estreia no Campeonato Paranaense em 7 de janeiro com um time sub-23, enquanto o grupo principal jogará a partir da terceira rodada.