Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova já virou sinônimo de jogão, e na noite desta quinta-feira não foi diferente. Em partida com alternativas para os dois lados e até expulsão no fim, os tricolores ficaram no empate por 1 a 1 pela segunda rodada do Brasileirão, com gols de John Kennedy, no primeiro tempo, e Cristian Olivera, já na segunda metade da etapa final. O resultado deixa as duas equipes estacionadas no meio da tabela da Série A, com quatro pontos.

Fluminense domina e vê JK brilhar de novo

O Bahia se impôs em casa, pressionou o Fluminense no início do jogo e exigiu grande defesa de Fábio aos nove minutos, em chute de Jean Lucas. Mas, aos poucos, o Flu se encaixou na partida e aproveitou as fragilidades na marcação do time baiano para abrir o placar com John Kennedy, em linda jogada aos 19.

Os cariocas seguiram à vontade em campo e só não ampliaram seis minutos depois porque Serna perdeu um gol incrível debaixo das traves, com o goleiro Ronaldo já batido no lance. Em meio a um festival de erros dos dois lados, foi o Bahia que teve mais dificuldades para construir e achar espaços no campo do Fluminense, que continuou perigoso nas descidas ao ataque até o término do primeiro tempo.

John Kennedy comemora gol contra o Bahia (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

Bahia se recompõe

Em uma partida com dois times que não abdicam do ataque, era de se esperar um segundo tempo bem aberto na Arena Fonte Nova. E não foi diferente. Logo no primeiro minuto, Freytes salvou um chute de Willian José em cima da linha, mas o atacante do Tricolor baiano parecia em posição irregular. Enquanto o Bahia tentava furar o bloqueio, o Flu aproveitava os espaços em contra-ataques para levar perigo.

Foi assim, inclusive, que o Fluminense criou duas grandes chances em sequência aos 21 minutos, em finalizações de Canobbio e John Kennedy, que pararam em grandes defesas de Ronaldo. O Bahia, por outro lado, ficou mais agudo com as alterações de Rogério Ceni e chegou ao empate aos 32 minutos. Em jogada individual pela esquerda, Sanabria cruzou rasteiro e viu Fábio bater cabeça com Freytes até a bola cai nos pés de Cristian Olivera, que só empurrou para as redes.

Jogadores do Bahia comemoram gol de Kike Oliveira contra o Fluminense (Foto: Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)

O drama final

Quando tudo parecia se encaminhar para um empate sem sustos, o confronto ganhou contornos dramáticos com a expulsão do jovem atacante Dell, de 17 anos, que foi acionado por Rogério Ceni aos 34 minutos do segundo tempo, perdeu uma grande chance e levou cartão vermelho aos 42 ao dar cotovelada em Freytes.

Os 10 minutos de acréscimos pareceram uma eternidade para Rogério Ceni e para o Bahia, que se segurou diante do ímpeto do Fluminense, que tentava fazer valer o homem a mais em campo. No final, porém, ficou tudo igual na Arena Fonte Nova.

Próximos jogos

O Bahia vira a chave e volta a campo às 16h deste domingo (horário de Brasília) contra a Juazeirense, pela sétima rodada do Campeonato Baiano, em Juazeiro. O Tricolor só joga pelo Brasileirão às 21h30 da próxima quarta, em São Januário, contra o Vasco.

Já o Fluminense tem itinerário parecido. A partir das 20h30 deste domingo, a equipe recebe o Maricá pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Depois, o time de Zubeldía se prepara de olho na partida contra o Botafogo, marcada para as 19h30 da próxima quinta.

➡️Bahia empresta zagueiro para clube de Portugal

✅Ficha técnica

BAHIA 1 x 1 FLUMINENSE

2ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quinta-feira, 5 de fevereiro, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gols: John Kennedy, 19'/1ºT (Fluminense) | Cristian Olivera, 32'/2ºT (Bahia);

🟨 Cartões amarelos: Nonato, Jemmes, Lima (Fluminense);

🟥 Cartões vermelhos: Dell (Bahia);

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 40.310;

💸 Renda: R$ 1.288.775,50.

⚽ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas (Erick) e Everton Ribeiro; Ademir (Sanabria), Erick Pulga (Cristian Olivera) e Willian José (Dell).

FLUMINENSE (Técnico: Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Arana); Martinelli (Lima), Nonato (Bernal) e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, Serna (Santi Moreno) e John Kennedy.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Evandro de Melo Lima (SP);

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).