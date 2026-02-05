Em jogo com expulsão e drama, Bahia e Fluminense ficam no empate pelo Brasileirão
Tricolores protagonizam mais um duelo agitado na Arena Fonte Nova
Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova já virou sinônimo de jogão, e na noite desta quinta-feira não foi diferente. Em partida com alternativas para os dois lados e até expulsão no fim, os tricolores ficaram no empate por 1 a 1 pela segunda rodada do Brasileirão, com gols de John Kennedy, no primeiro tempo, e Cristian Olivera, já na segunda metade da etapa final. O resultado deixa as duas equipes estacionadas no meio da tabela da Série A, com quatro pontos.
Fluminense domina e vê JK brilhar de novo
O Bahia se impôs em casa, pressionou o Fluminense no início do jogo e exigiu grande defesa de Fábio aos nove minutos, em chute de Jean Lucas. Mas, aos poucos, o Flu se encaixou na partida e aproveitou as fragilidades na marcação do time baiano para abrir o placar com John Kennedy, em linda jogada aos 19.
Os cariocas seguiram à vontade em campo e só não ampliaram seis minutos depois porque Serna perdeu um gol incrível debaixo das traves, com o goleiro Ronaldo já batido no lance. Em meio a um festival de erros dos dois lados, foi o Bahia que teve mais dificuldades para construir e achar espaços no campo do Fluminense, que continuou perigoso nas descidas ao ataque até o término do primeiro tempo.
Bahia se recompõe
Em uma partida com dois times que não abdicam do ataque, era de se esperar um segundo tempo bem aberto na Arena Fonte Nova. E não foi diferente. Logo no primeiro minuto, Freytes salvou um chute de Willian José em cima da linha, mas o atacante do Tricolor baiano parecia em posição irregular. Enquanto o Bahia tentava furar o bloqueio, o Flu aproveitava os espaços em contra-ataques para levar perigo.
Foi assim, inclusive, que o Fluminense criou duas grandes chances em sequência aos 21 minutos, em finalizações de Canobbio e John Kennedy, que pararam em grandes defesas de Ronaldo. O Bahia, por outro lado, ficou mais agudo com as alterações de Rogério Ceni e chegou ao empate aos 32 minutos. Em jogada individual pela esquerda, Sanabria cruzou rasteiro e viu Fábio bater cabeça com Freytes até a bola cai nos pés de Cristian Olivera, que só empurrou para as redes.
O drama final
Quando tudo parecia se encaminhar para um empate sem sustos, o confronto ganhou contornos dramáticos com a expulsão do jovem atacante Dell, de 17 anos, que foi acionado por Rogério Ceni aos 34 minutos do segundo tempo, perdeu uma grande chance e levou cartão vermelho aos 42 ao dar cotovelada em Freytes.
Os 10 minutos de acréscimos pareceram uma eternidade para Rogério Ceni e para o Bahia, que se segurou diante do ímpeto do Fluminense, que tentava fazer valer o homem a mais em campo. No final, porém, ficou tudo igual na Arena Fonte Nova.
Próximos jogos
O Bahia vira a chave e volta a campo às 16h deste domingo (horário de Brasília) contra a Juazeirense, pela sétima rodada do Campeonato Baiano, em Juazeiro. O Tricolor só joga pelo Brasileirão às 21h30 da próxima quarta, em São Januário, contra o Vasco.
Já o Fluminense tem itinerário parecido. A partir das 20h30 deste domingo, a equipe recebe o Maricá pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Depois, o time de Zubeldía se prepara de olho na partida contra o Botafogo, marcada para as 19h30 da próxima quinta.
✅Ficha técnica
BAHIA 1 x 1 FLUMINENSE
2ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quinta-feira, 5 de fevereiro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
🥅 Gols: John Kennedy, 19'/1ºT (Fluminense) | Cristian Olivera, 32'/2ºT (Bahia);
🟨 Cartões amarelos: Nonato, Jemmes, Lima (Fluminense);
🟥 Cartões vermelhos: Dell (Bahia);
🧑🤝🧑 Público pagante: 40.310;
💸 Renda: R$ 1.288.775,50.
⚽ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas (Erick) e Everton Ribeiro; Ademir (Sanabria), Erick Pulga (Cristian Olivera) e Willian José (Dell).
FLUMINENSE (Técnico: Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Arana); Martinelli (Lima), Nonato (Bernal) e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, Serna (Santi Moreno) e John Kennedy.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Evandro de Melo Lima (SP);
📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).
