menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos confirma lesão de Adonis Frías e zagueiro vira desfalque

Peixe enfrenta o Noroeste no final de semana

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-15.14.20-1-aspect-ratio-1024-1024
Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 05/02/2026
20:14
Adonis Frías em lance que resultou no gol do Santos contra o São Paulo (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
imagem cameraAdonis Frías em lance que resultou no gol do Santos contra o São Paulo (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos confirmou nesta quinta-feira (5) a lesão do zagueiro Adonis Frías, que atuou no empate com o São Paulo em 1 a 1, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O defensor argentino sentiu um desconforto ainda no primeiro tempo e acabou substituído no intervalo por João Basso, tornando-se dúvida para o duelo contra o Noroeste, no próximo domingo, pelo Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

Após exames realizados nesta quinta, o clube diagnosticou lesão muscular na panturrilha direita. Frías permaneceu em campo até o fim da etapa inicial, mas relatou incômodo na região e não teve condições de retornar para o segundo tempo. O Santos não divulgou o prazo de recuperação do atleta.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mesmo com o problema físico, o zagueiro teve participação decisiva no lance do gol santista: ele arriscou um chute de fora da área, a bola sobrou para Zé Rafael, que abriu o placar para o Peixe.

continua após a publicidade

Titular frequente sob o comando de Vojvoda, Frías vinha sendo um dos jogadores mais acionados do elenco em 2026. Com o clássico, o argentino chegou a sete partidas disputadas na temporada, consolidando-se como peça importante do sistema defensivo.

Melhores momentos: em noite de protestos, Santos e São Paulo ficam no empate

A lista de desfalques do Santos, porém, não se resume ao defensor. O técnico também não conta com os volantes Gustavo Henrique, com lesão muscular no adutor da coxa direita, e Willian Arão, que se recupera de cirurgia para retirada de cálculo renal. Já o meia-atacante Thaciano segue em trabalho de transição para o gramado e ainda é dúvida para os próximos compromissos.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nas partidas do seu time!*
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Em contrapartida, cresce a expectativa pelo retorno de Neymar. Recuperado de cirurgia no menisco do joelho esquerdo, o camisa 10 tem participado das atividades com o restante do elenco e pode voltar a ser relacionado em breve, reforçando o time em momento decisivo da temporada.

Juan Pablo Vojvoda durante partida entre o Santos e o São Paulo. (Foto: Luccas Souza/MyPhoto Press/Gazeta Press)
Juan Pablo Vojvoda durante partida entre o Santos e o São Paulo. (Foto: Luccas Souza/MyPhoto Press/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias