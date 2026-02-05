Santos confirma lesão de Adonis Frías e zagueiro vira desfalque

O Santos confirmou nesta quinta-feira (5) a lesão do zagueiro Adonis Frías, que atuou no empate com o São Paulo em 1 a 1, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O defensor argentino sentiu um desconforto ainda no primeiro tempo e acabou substituído no intervalo por João Basso, tornando-se dúvida para o duelo contra o Noroeste, no próximo domingo, pelo Campeonato Paulista.

Após exames realizados nesta quinta, o clube diagnosticou lesão muscular na panturrilha direita. Frías permaneceu em campo até o fim da etapa inicial, mas relatou incômodo na região e não teve condições de retornar para o segundo tempo. O Santos não divulgou o prazo de recuperação do atleta.

Mesmo com o problema físico, o zagueiro teve participação decisiva no lance do gol santista: ele arriscou um chute de fora da área, a bola sobrou para Zé Rafael, que abriu o placar para o Peixe.

Titular frequente sob o comando de Vojvoda, Frías vinha sendo um dos jogadores mais acionados do elenco em 2026. Com o clássico, o argentino chegou a sete partidas disputadas na temporada, consolidando-se como peça importante do sistema defensivo.

A lista de desfalques do Santos, porém, não se resume ao defensor. O técnico também não conta com os volantes Gustavo Henrique, com lesão muscular no adutor da coxa direita, e Willian Arão, que se recupera de cirurgia para retirada de cálculo renal. Já o meia-atacante Thaciano segue em trabalho de transição para o gramado e ainda é dúvida para os próximos compromissos.

Em contrapartida, cresce a expectativa pelo retorno de Neymar. Recuperado de cirurgia no menisco do joelho esquerdo, o camisa 10 tem participado das atividades com o restante do elenco e pode voltar a ser relacionado em breve, reforçando o time em momento decisivo da temporada.