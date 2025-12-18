menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Volante do Coritiba fica distante de time da Série A após mudança de técnico

Matheus Bianqui, 27 anos, estava encaminhado com o Remo

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 18/12/2025
17:06
Matheus Bianqui Coritiba
imagem cameraMatheus Bianqui em disputa de Atlético-MG x Coritiba, pelo Brasileirão 2023. Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Gazeta Press
  • Matéria
  • Mais Notícias

O volante Matheus Bianqui não será mais emprestado ao Remo para a próxima temporada. O jogador de 27 anos não está nos planos do Coritiba e procura um novo clube, com o Novorizontino como interessado.

Relacionadas

Matheus Bianqui foi oferecido ao Azulino, que subiu na Série B junto com o time alviverde, e agradou aos diretores remistas por atuar em três funções. Pelo Coxa, ele jogou como volante, meia central e centroavante.

Contudo, o atleta era um nome aprovado pelo técnico Guto Ferreira, que não renovou para o ano que vem. Nesta quinta-feira (18), o Remo anunciou Juan Carlos Osório como novo treinador.

Com a negociação travada, o meio-campista aguarda novas propostas. Após bater na trave pelo acesso pela terceira vez, o Novorizontino já iniciou as tratativas pela contratação.

A tendência é de que o jogador acerte um contrato de empréstimo até o final de 2026, justamente quando encerra o vínculo com o Coxa. Assim, Matheus Bianqui fica livre no mercado a partir de 2027.

O meio-campista estava emprestado e pouco atuou no Mirassol, que disputará a Libertadores no ano que vem. Ele disputou 13 partidas, sendo titular cinco vezes, na Série A e não marcou gol e nem deu assistência.

Carreira de Matheus Bianqui, do Coritiba

Criado e revelado pelo Londrina, Matheus Bianqui estreou profissionalmente em 2019 e atuou 123 vezes, em três temporadas, com nove gols. Depois, se transferiu ao Maringá, foi emprestado para a Chapecoense e retornou ao time paranaense.

No Dogão, se destacou no no vice do estadual de 2023 ao marcar dois gols e dar quatro passes decisivos em 17 partidas. No mesmo ano, ele foi vendido ao Coritiba e não caiu nas graças da torcida após 68 jogos, seis gols e três assistências.

Sem clima no Alto da Glória, foi emprestado ao Mirassol e agora aguarda novo clube.

Matheus Bianqui Corinthians Mirassol Brasileirão
Vinculado ao Coritiba, Matheus Bianqui atua em Corinthians x Mirassol, pelo Brasileirão. Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Gazeta Press

circulo com pontos dentroTudo sobre

