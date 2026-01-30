Serejão: relembre o estádio do único título do Corinthians em Brasília

O Corinthians volta a decidir um título nacional em Brasília após 24 anos. Na última vez, em 2002, o Timão empatou por 1 a 1 com o Brasiliense e conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil. Na ocasião, o palco da conquista não foi o Mané Garrincha, mas o Serejão.

Conhecido popularmente como Boca do Jacaré, o estádio fica em Taguatinga, no Distrito Federal, a cerca de 20 quilômetros do centro da capital federal. Inaugurado em 1978, o Serejão foi batizado com o nome do ex-governador do Distrito Federal Elmo Serejo Farias e, por muitos anos, foi o principal palco do futebol candango.

Foi casa do Taguatinga até 1999, quando passou por reforma, e anos depois fechado. Só voltou a ser utilizado em 2001, após o Brasiliense assumir seu controle junto a Administração Regional da cidade.

No ano seguinte, o estádio viveu seu período de maior protagonismo e recebeu a decisão da Copa do Brasil. Naquela temporada, o Brasiliense surpreendeu ao chegar na final eliminando adversários de peso, como Fluminense, nas quartas de final, e o Atlético Mineiro, na semifinal.

No jogo de ida, o Corinthians venceu por 2 a 1 no Morumbi. Em 15 de maio de 2002, o Serejão recebeu 32 mil pessoas para a partida mais decisiva da história do Brasiliense, que foi criado em 2000. Wellington Dias abriu o placar para o Jacaré, mas Deivid empatou e garantiu o título para o Timão comandado por Carlos Alberto Parreira.

Após 24 anos, o estádio passou por muitas mudanças. Brasília ganhou duas praças de futebol mais modernas, o Bezerrão, onde o São Paulo conquistou o Brasileirão de 2008, e o Mané Garrincha, remodelado em forma de arena para a Copa do Mundo de 2014.

Em 2016, passou por uma grande reforma no gramado, e o Brasiliense chegou a mandar suas partidas no estádio Abadião, em Ceilândia. A equipe retornou à Boca do Jacaré somente em 2019, e manda seus jogos no estádio até hoje.

O Corinthians fez sete jogos no Serejão em sua história. O último deles foi a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Goianiense no Brasileirão de 2012. No geral, o retrospecto alvinegro é positivo, com cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

A história se repete

Após 8.633 dias, o Corinthians retorna a Brasília para decidir um título nacional. No próximo domingo (1º), o Timão enfrenta o Flamengo, às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, pela Supercopa Rei. O clube alvinegro busca manter a sequência positiva de 2025, quando levantou dois troféus, na primeira final desta temporada.