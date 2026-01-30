Cruzeiro se reapresenta após goleada e 'recalcula rota' para enfrentar o Betim

Após vexame contra o Botafogo, o Cruzeiro se reapresentou na tarde desta sexta-feira (30), na Toca da Raposa II para iniciar a preparação para o duelo contra o Betim, no domingo, às 20h (de Brasília). Para o duelo, Tite recalculou a rota da temporada e irá com força total.

Nas atividades no Centro de Treinamento, os jogadores que participaram da partida contra o Botafogo fizeram trabalhos internos de recuperação física. O restante dos atletas foi a campo.

Depois dos sustos na partida contra o Glorioso, Gerson e Jonathan Jesus, que deixaram o duelo com cãibras, participaram dos trabalhos internos e não preocupam para o duelo contra o Betim.

Com a emergência para somar pontos, não apenas para espantar a crise, mas também para seguir vivo no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro terá apenas mais um treinamento, na tarde deste sábado (31), na Toca da Raposa II.

Treino, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Situação complicada do Cruzeiro

A Raposa fechará janeiro de maneira decepcionante. Depois de um início com calma, com Tite controlando a carga dos atletas, o Cruzeiro começa fevereiro desesperado por pontos.

Até o momento, a equipe comandada por Tite somou apenas seis pontos em cinco jogos e está na segunda posição do Grupo C. Restando três partidas, o Cabuloso enfrentará Betim, América-MG e URT.

Para se classificar em primeiro do grupo, o Cruzeiro precisa somar três pontos a mais que o North, que terá pela frente Democrata, Uberlândia e América-MG.

Caso não consiga a liderança, a Raposa poderá ainda se classificar como melhor segunda campanha. Atualmente, o posto seria do Pouso Alegre, que tem a mesma pontuação que Atlético-MG e Democrata, mas mais vitórias que o primeiro e mais gols marcados que o segundo.