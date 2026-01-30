Lucas Paquetá assina contrato com o Flamengo

No dia seguinte à chegada de Lucas Paquetá ao Rio, o meio-campista assinou o contrato de cinco anos com o Flamengo. A assinatura saiu apenas na tarde desta sexta-feira (30) por conta do atraso de documentações enviadas pelo West Ham, da Inglaterra. Agora, o Rubro-Negro corre para regularizar o jogador, que quer jogar a decisão da Supercopa Rei.

— Sete anos se passaram desde que ele foi embora, deixando milhões de corações rubro-negros saudosos. Mas o 'cria' prometeu um dia voltar para dar alegrias à Nação. Os caminhos se cruzaram pela Europa, passando pela Itália, França e chegando na Inglaterra, mas seu coração nunca saiu do Ninho. E o dia tão sonhado chegou! Lucas Paquetá está de volta ao Mengão para continuar escrevendo sua história com o Manto Sagrado. Hoje, aos 28 anos, o meio-campista retorna não como uma promessa, mas como uma realidade. O craque vestirá a camisa 20, o mesmo número usado por Vini Jr. na época que atuaram juntos no Fla — diz trecho da nota do Flamengo sobre a contratação de Paquetá.

O Flamengo tem até as 18h (de Brasília) desta sexta-feira para regularizar o nome de Paquetá no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Em seguida, o atleta precisa ser inscrito na Supercopa Rei. O clima é de otimismo por parte do clube.

Antes de assinar o contrato, Paquetá realizou atividades no centro de treinamento do Ninho do Urubu, ainda sem participar das atividades com elenco.

Lucas Paquetá ao lado de José Boto, diretor do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Paquetá distribui camisas para torcedores

No momento em que deixou o Ninho do Urubu, Lucas Paquetá parou para atender os torcedores. Em forma de agradecimento, o jogador distribuiu camisas do time aos rubro-negras.

Veja a nota completa do Flamengo

Com contrato até dezembro de 2030, Paquetá chega para dar aquele toque de qualidade e experiência ao setor ofensivo do time, podendo ser inscrito em todas as competições que o Rubro-Negro disputará no ano: Cariocão, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

Foi no Ninho do Urubu que seu talento floresceu e chamou a atenção de todos. Aquele menino de apenas 18 anos, ainda nas categorias de base, já mostrava que era um meia diferente, ousado, criativo, e principalmente, de alma rubro-negra. Foi titular e dono da camisa 11 do time que foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016, sendo o vice-artilheiro da equipe rubro-negra na competição. No mesmo ano, foi promovido ao elenco profissional e disputou alguns jogos do Carioca.

No ano seguinte, principalmente após a chegada do técnico Reinaldo Rueda, Paquetá se consolidou na equipe titular e marcou gols nas duas finais disputadas: na decisão da Copa do Brasil, no empate por 1 a 1, no Maracanã, e na final da Copa Sul-Americana, em outro empate por 1 a 1 contra o Independiente, também no Maraca, sendo eleito o melhor jogador em campo.

Em 2018, Paquetá assumiu a camisa 11 do Mengão após a saída de Mancuello e começou a temporada sendo um dos protagonistas da equipe no primeiro semestre, sendo escolhido o melhor meia-esquerda do Cariocão, além de terminar o ano como artilheiro do Flamengo no Brasileirão.

Suas boas atuações com o Manto Sagrado, principalmente na reta final do Brasileirão, chamaram a atenção do futebol europeu. E em outubro de 2018, o Milan levou a melhor sobre a concorrência e contratou a revelação rubro-negra por cerca de 35 milhões de euros. Na Itália, Paquetá vestiu a camisa rossonera na temporada 2019-20 e se transferiu para o Lyon, da França.

Seu último clube no Velho Continente foi o West Ham, da Inglaterra, onde atuava desde 2022. No clube de Londres, o meia retomou seu bom futebol e foi um dos destaques da equipe campeã da Conference League 2022-23. Na Seleção Brasileira, é presença constante nas convocações, sendo campeão da Copa América de 2019 e convocado para a Copa do Mundo de 2022.

Agora, um novo capítulo será escrito vestindo o Manto, que ele conhece tão bem e sabe o quanto representa. Seja feliz, cria! A Nação te recebe de braços abertos para você desfilar todo o seu talento pelos gramados brasileiros e sul-americanos, com muitos gols, assistências e, claro, muita dancinha!"

