O volante Sebastián Gómez, 29 anos, atingiu uma marca histórica com a camisa do Coritiba. O jogador colombiano chegou a 100 jogos pelo clube na vitória por 2 a 1 contra o Paysandu no domingo (9), na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B.

Contratado em agosto de 2023, o meio-campista decidiu permanecer no Alto da Glória mesmo com o rebaixamento na Série A e a possibilidade de ficar 'escanteado' no ciclo da Copa do Mundo, o que ocorreu. A última convocação na Colômbia, com o técnico Néstor Lorenzo, foi em novembro do ano passado - ele tem dois jogos pela seleção.

Com o tempo, Sebastián Gómez se tornou umas das lideranças do elenco e virou capitão do Coxa nesta temporada. O último jogador a atingir 100 partidas pelo Coritiba foi o atacante Robson, há dois anos.

- Eu peço a Deus que a gente chegue a Série A e ele vá para a Copa do Mundo ano que vem. Esse é o nosso desejo. Ele é um cara fantástico, de grupo, de ética, importantíssimo para nós - avaliou o técnico Mozart, em entrevista coletiva.

Em 2025, o atleta colombiano foi quem mais atuou no atual elenco coxa-branca. Ele tem 41 partidas, sendo 40 como titular, com 3.388 minutos em campo, o maior entre os jogadores de linha. Em minutagem, apenas o goleiro Pedro Morisco está à frente, com 3.472.

Além de ser reconhecido pela questão física, o volante voltou a contribuir ofensivamente. Diferente do ano passado, quando não balançou as redes, Sebastián Gómez marcou dois gols e deu uma assistência. O principal gol foi clássico da Série B contra o Athletico, na Arena da Baixada, com vitória por 1 a 0.

- Ele representa bem aquilo que eu entendo e acredito em futebol. Eu mudei minha carreira como jogador com muita transpiração e, quando encontro atletas com esse perfil, acabo me identificando. Sebas é um jogador ímpar para nós pela forma que jogamos e por tudo que ele entrega. Ele é fisicamente privilegiado. Além da genética, ele é extremamente profissional. O que você vê no jogo é o que ele produz durante a semana nos treinamentos - concluiu o técnico.

Ao todo, Sebastián Gómez tem cinco gols e cinco assistências em 100 partidas pelo Coritiba. Antes do time brasileiro, ele veio do Atlético Nacional-COL e passou pelos colombianos Leones FC e Itagüí.

Sebastián Gómez é top-3 estrangeiro com mais jogos no Coritiba

Além da marca de 100 jogos, Sebastián Gómez tenta alcançar outro feito pelo Coritiba. Ele já é o terceiro estrangeiro com mais jogos pelo Coxa. Ele está atrás apenas do argentino Dreyer, com 132 partidas, e do angolano Geraldo, com 122 jogos.

Dreyer: 132 jogos

Geraldo: 122 jogos

Sebastián Gómez: 100 jogos

Ariel Nahuelpán: 84 jogos

Staco: 81 jogos

Struway: 79 jogos

Sanguinetti: 65 jogos

Breyer: 58 jogos

Bahu: 47 jogos

Gibbein e Corruíra: 46 jogos

Coritiba na Série B

O Coritiba é o líder da Série B, com 64 pontos, seis pontos a mais que o Criciúma, quinto colocado, e pode confirmar o acesso e o título com uma vitória na próxima rodada. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coxa tem 99,99% de chance de subir e 93,8% de ser campeão.

Coritiba x Athletic-MG: sábado (15), às 16h30, Couto Pereira

Amazonas x Coritiba: domingo (23), às 16h30, Carlos Zamith