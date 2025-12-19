Coritiba procura volante do Corinthians e aguarda fim da Copa do Brasil
Charles, 29 anos, tem contrato até o fim de 2028 com o Coringão
O Coritiba fez uma consulta pelo volante Charles, do Corinthians, nesta semana. Finalista da Copa do Brasil, o jogador do Coringão só vai pensar no futuro após o jogo de volta contra o Vasco, no domingo (21), no Maracanã.
A diretoria alviverde procurou o staff de Charles, 29 anos, para saber condições salariais e as pretensões para 2026. O contato não abriu negociação e apenas demonstrou o interesse do Coxa no jogador.
O volante será relacionado para segundo jogo da final da Copa do Brasil e avaliará o mercado a partir de segunda-feira (22). A diretoria alvinegra, por exemplo, quer aliviar R$ 6 milhões da folha salarial para 2026.
Contratado em 2024, Charles custou 1,6 milhão de euros (R$ 9,7 milhões, na cotação da época), vindo do Midtjylland, da Dinamarca. Ele tem contrato com Corinthians até o fim de 2028.
Neste ano, ele tem um gol e uma assistência em 37 partidas, sendo 14 como titular. Já no ano passado, marcou um gol em 24 jogos, iniciando 15 deles.
No setor do Coritiba, o técnico Fernando Seabra tem Sebastián Gómez, Wallisson, Vini Paulista e o recém-contratado Willian Oliveira como alternativas.
Carreira de Charles, do Corinthians e alvo do Coritiba
Criado nas bases do Santo Ângelo-RS e do Internacional, Charles estreou profissionalmente em 2017 pelo Colorado. Em duas temporadas, fez 37 jogos e acabou emprestado ao Sport, em 2019, com três gols e uma assistência em 47 partidas.
Em seguida, ele se transferiu ao Ceará e fez 76 confrontos em dois anos, com três gols e duas assistências, além da conquista da Copa do Nordeste. Na metade de 2021, o Vozão o vendeu para o Midtjylland, da Dinamarca, por R$ 4,8 milhões.
No futebol europeu, em duas temporadas e meia, o volante fez sete gols e deu duas assistências em 99 jogos. Charles chegou ao Corinthians na janela de transfêrencia do meio de 2024.
