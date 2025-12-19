menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Coritiba procura volante do Corinthians e aguarda fim da Copa do Brasil

Charles, 29 anos, tem contrato até o fim de 2028 com o Coringão

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 19/12/2025
11:19
Atualizado há 2 minutos
Charles estreia Corinthians Grêmio
imagem cameraCharles estreou pelo Corinthians contra o Grêmio, em 2024. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Coritiba fez uma consulta pelo volante Charles, do Corinthians, nesta semana. Finalista da Copa do Brasil, o jogador do Coringão só vai pensar no futuro após o jogo de volta contra o Vasco, no domingo (21), no Maracanã.

A diretoria alviverde procurou o staff de Charles, 29 anos, para saber condições salariais e as pretensões para 2026. O contato não abriu negociação e apenas demonstrou o interesse do Coxa no jogador.

O volante será relacionado para segundo jogo da final da Copa do Brasil e avaliará o mercado a partir de segunda-feira (22). A diretoria alvinegra, por exemplo, quer aliviar R$ 6 milhões da folha salarial para 2026.

Contratado em 2024, Charles custou 1,6 milhão de euros (R$ 9,7 milhões, na cotação da época), vindo do Midtjylland, da Dinamarca. Ele tem contrato com Corinthians até o fim de 2028.

Neste ano, ele tem um gol e uma assistência em 37 partidas, sendo 14 como titular. Já no ano passado, marcou um gol em 24 jogos, iniciando 15 deles.

No setor do Coritiba, o técnico Fernando Seabra tem Sebastián Gómez, Wallisson, Vini Paulista e o recém-contratado Willian Oliveira como alternativas.

Carreira de Charles, do Corinthians e alvo do Coritiba

Criado nas bases do Santo Ângelo-RS e do Internacional, Charles estreou profissionalmente em 2017 pelo Colorado. Em duas temporadas, fez 37 jogos e acabou emprestado ao Sport, em 2019, com três gols e uma assistência em 47 partidas.

Em seguida, ele se transferiu ao Ceará e fez 76 confrontos em dois anos, com três gols e duas assistências, além da conquista da Copa do Nordeste. Na metade de 2021, o Vozão o vendeu para o Midtjylland, da Dinamarca, por R$ 4,8 milhões.

No futebol europeu, em duas temporadas e meia, o volante fez sete gols e deu duas assistências em 99 jogos. Charles chegou ao Corinthians na janela de transfêrencia do meio de 2024.

