Europeus reagem à chegada de Lucas Paquetá no Flamengo: 'Me sinto mal'

Lucas Paquetá é do Flamengo. O cria do Ninho voou para casa e pousou no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (28). O movimento rubro-negro foi o segundo mais caro do mundo nesta janela de transferências, e os europeus reagiram muito à contratação do meia nas redes sociais.

Para receber o meia, a torcida flamenguista organizou o "AeroFla" e marcou presença no aeroporto do Galeão, com cerca de 200 a 300 pessoas. Com direito a músicas e bandeiras do Flamengo, Paquetá chegou ao lado da esposa, Duda Fournier, e dos filhos, Benício e Filippo.

Lucas Paquetá vai reestrear pelo Flamengo contra o Corinthians? Entenda o cenário

Nas redes sociais, o movimento do meia em voltar ao clube que o revelou deixou muitos torcedores do West Ham com certa mágoa. A volta de Paquetá ao Flamengo aconteceu em momento delicado na tabela para o time inglês. Veja os comentários abaixo:

Acompanhe a recepção da torcida do Mengão na chegada de Lucas Paquetá

Lucas Paquetá jogou no Flamengo de 2016 à 2019, antes de ver vendido ao Milan (Foto: Divulgação/Flamengo)

Veja a reação dos europeus

Tradução sobre o Reforço do Flamengo: Rasgado em Paquetá. Ele realmente virou as costas para o clube em um momento de necessidade. Mas ele só queria voltar para casa. E foi exatamente isso que ele fez! Ele deixou muito a desejar, mas jamais será esquecido por aquele momento.

Tradução: Estou cansada de ver Paqueta na timeline. Talvez precise de uma limpeza energética.

Tradução: Lucas Paqueta, vou sentir sua falta. Mesmo você sendo tão ruim às vezes.

Tradução sobre Paquetá no Flamengo: Sei lá o que ele tá falando, mas eu me sinto mal. Eu o critiquei muito aqui, mas agora entendo por que ele queria voltar. Só queria que ele tivesse feito diferente. Tudo de bom, Paquetá.

Tradução sobre Paquetá no Flamengo: Adoro isso. Adoro Paqueta. Com outros donos e gestão, ele teria estado em um patamar completamente diferente. Obrigado pelas lembranças, Lucas.

Como foi a negociação entre Paquetá e Flamengo

O Rubro-Negro precisou de jogo de cintura e, principalmente, de muita paciência para convencer os ingleses, que inicialmente pediam 65 milhões de euros pela venda. Em um segundo momento, o clube carioca conseguiu descer o valor para 45 milhões.

Posteriormente, as partes buscaram um meio termo e chegaram ao valor de R$ 42 milhões. Quem comandou as negociações foi o diretor de futebol José Boto, com o apoio do presidente Bap.

Nos últimos dias, as partes definiram que o pagamento inicial será de 15,25 milhões de euros (R$ 95 milhões) à vista, e o restante do valor dividido em parcelas até 2028 (2027 e 2028).

Revelado em 2016, Paquetá era tratado como uma das grandes joias da base do Flamengo. Em 2017, ganhou espaço no time titular, sendo um dos principais pilares da equipe. Com 96 jogos com a camisa rubro-negra, foi negociado com o Milan, da Itália, no início de 2019.