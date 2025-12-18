O zagueiro Matías Fracchia não renovou com o Coritiba e acertou com um time que disputará a Libertadores. O jogador de 30 anos foi anunciado nesta semana pelo Coquimbo Unido, atual campeão do Chile.

- Feliz por estar aqui! Vamos em busca dos nossos objetivos juntos, piratas! - comemorou o atleta nas redes sociais.

Contratado no fim de janeiro deste ano, Matías Fracchia era um dos 15 atletas em fim de contrato com o Coxa. A diretoria não renovou com ele e mais 10 jogadores, enquanto negocia as permanências do zagueiro Maicon e do meia Josué - o volante Wallisson foi comprado.

No Alto da Glória, o zagueiro fez apenas sete jogos, sendo seis no Paranaense e um na Copa do Brasil. A última vez que entrou em campo pelo time principal foi em 9 de março, na eliminação do estadual para o Maringá, pelas quartas de final.

Sem espaço com o técnico Mozart, Fracchia não era relacionado desde 2 de maio, pela oitava rodada da Série B contra a Ferroviária-SP, e passou a atuar em um time sub-23 na Taça FPF. Sob comando de PC de Oliveira, o defensor jogou em oito partidas e foi titular em todas.

Ao todo, entre equipes A e B, o zagueiro fez 15 partidas - 12 como titular - pelo Coritiba.

Carreira de Matías Fracchia, ex-Coritiba

Criado em times dos EUA e Chile, Matías Fracchia estreou profissionalmente em 2018 pelo Barnechea-CHI. Ele passou a ter sequência nos chilenos Deportes Vallenar e O´Higgins para se transferir ao Montevideo Wanderers-URU.

Em 2024, o zagueiro se destacou por Comunicaciones, da Guatemala, e Danubio, do Uruguai, com 59 jogos na temporada, além de dois gols e duas assistências. No Coritiba, em 2025, teve apenas 405 minutos em campo, entre fevereiro e março.

Para a próxima temporada, Matías Fracchia defenderá o Coquimbo Unido, que conquistou o Campeonato Chileno pela primeira vez na história. A equipe jogará a Libertadores pela segunda vez, já que debutou no torneio em 1992.

O elenco coxa-branca se reapresenta em 27 de dezembro, no CT da Graciosa, para iniciar a pré-temporada. O Coritiba estreia no Campeonato Paranaense em 7 de janeiro com um time sub-23, enquanto o grupo principal jogará a partir da terceira rodada.