Ceará segue com lateral do Bahia no radar, mas vê cenário difícil
Matheus Bahia estava emprestado pelos baianos ao Vovô
Mesmo ciente da dificuldade na negociação, o Ceará segue com o lateral-esquerdo Matheus Bahia no seu radar. O atleta pertence ao Bahia e está fora dos planos da comissão técnica de Rogério Ceni.
João Paulo Silva, presidente do Ceará, confirmou o interesse do clube no jogador de 26 anos. O rebaixamento para a Série B complicou um investimento em definitivo pelo lateral, que ficou por empréstimo no Vovô ao longo de duas temporadas.
— O clube tem [interesse]. O Matheus é um jogador muito bom, tem uma identidade com o clube, mas assim, a gente sabe que as condições financeiras do clube mudaram em relação ao ano passado. O Ceará não tem condições de fazer um investimento de compra - disse o presidente à rádio "Itatiaia".
— A ideia do Bahia até esse momento é de vender o jogador. Quem sabe de repente pode pintar, não que tenha algo em conversa, tratativa, mas é um jogador que o Bahia sabe que nós temos interesse - completou na entrevista.
Matheus Bahia disputou 93 partidas com o Ceará ao longo de duas temporadas, somando sete assistências. O lateral não chegou a ser relacionado pelo Bahia em 2026 - Luciano Juba e Iago são os nomes na posição.
Campanha do Ceará no Estadual
O Alvinegro iniciou a sua caminhada na segunda fase deste Campeonato Cearense diante do Ferroviário. Sem dificuldades, o clube goleou o adversário por 5 a 1. Os gols foram marcados por Pedro Gilmar, Matheus Araújo (duas vezes), Lucca e Fernandinho. Restam duas partidas para o Vovô na segunda fase do Estadual.
