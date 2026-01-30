Fortaleza e Iguatu se enfrentam neste sábado (31), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, terá transmissão da TV Verdes Mares, do Canal GOAT e da TV Ceará.

O Fortaleza vem de triunfo por 1 a 0 sobre o Floresta. O Iguatu, por sua vez, empatou com o Horizonte em 1 a 1 na rodada em questão.

Ficha do jogo FOR IGT 2ª rodada Campeonato Cearense (segunda fase) Data e Hora Sábado, 31 de janeiro de 2026, às 16h30 (de Brasília) Local Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE) Árbitro Léo Simão Holanda (CE) Assistentes Renan Aguiar da Costa (CE) e Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE) Var Antônio Magno Lima Cordeiro (CE) Onde assistir TV Verdes Mares, Canal GOAT e TV Ceará

A segunda fase do Campeonato Cearense terá três rodadas, com cada equipe enfrentando os três classificados do outro grupo. As semifinais serão compostas pelos dois melhores clubes de cada chave.

Histórico do confronto

Fortaleza e Iguatu já se enfrentaram oito vezes. São cinco vitórias para o Tricolor, uma para o Azulão e dois empates no retrospecto. Os dados são do site "oGol".

O Leão soma quatro triunfos e uma igualdade em sua trajetória nesta temporada. A equipe treinada por Thiago Carpini ainda não sofreu gols em 2026.

