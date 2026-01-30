Fortaleza x Iguatu: onde assistir ao vivo e escalações pelo Campeonato Cearense
Times se enfrentam pela segunda rodada da segunda fase
- Matéria
- Mais Notícias
Fortaleza e Iguatu se enfrentam neste sábado (31), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, terá transmissão da TV Verdes Mares, do Canal GOAT e da TV Ceará.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
O Fortaleza vem de triunfo por 1 a 0 sobre o Floresta. O Iguatu, por sua vez, empatou com o Horizonte em 1 a 1 na rodada em questão.
Ficha do jogo
A segunda fase do Campeonato Cearense terá três rodadas, com cada equipe enfrentando os três classificados do outro grupo. As semifinais serão compostas pelos dois melhores clubes de cada chave.
➡️ Aposte na vitória do Fortaleza no Campeonato Cearense!
Histórico do confronto
Fortaleza e Iguatu já se enfrentaram oito vezes. São cinco vitórias para o Tricolor, uma para o Azulão e dois empates no retrospecto. Os dados são do site "oGol".
O Leão soma quatro triunfos e uma igualdade em sua trajetória nesta temporada. A equipe treinada por Thiago Carpini ainda não sofreu gols em 2026.
➡️ Fortaleza oficializa venda de atacante para o RB Bragantino
Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Iguatu
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X IGUATU
CAMPEONATO CEARENSE - 2ª RODADA (2ª FASE)
📆 Data e horário: sábado, 31 de janeiro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT e TV Ceará
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Léo Simão Holanda (CE)
🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE)
🖥️ VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FORTALEZA: Brenno; Brítez, Lucas Gazal e Cardona; Maílton, Lucas Sasha, Rodrigo, Pochettino e Lucas Crispim; Bareiro e Moisés. Técnico: Thiago Carpini.
IGUATU: Frank; Daelson, Bettim, Rafael Augusto e Max; Ramos, Lauro Max, Palominha e Betinho; Paulinho e Léo Ribeiro. Técnico: Washington Luiz.
- Matéria
- Mais Notícias