Explosão de Diniz à beira do campo no Vasco não é novidade; relembre casos

Na estreia do Vasco no Brasileirão, Fernando Diniz explodiu com alguns jogadores durante a parada técnica do jogo contra o Mirassol. Ainda no primeiro tempo, o treinador deu uma grande bronca em todos os jogadores reunidos quando o Cruz-Maltino empatava em 1 a 1 com o clube do interior paulista.

Em coletiva, Fernando Diniz fez questão de explicar a sua explosão com os atletas do Vasco após a derrota na estreia do Brasileirão por 2 a 1. O comandante admitiu ter uma forma mais enérgica de abordar jogadores em busca das vitórias.

- Em relação as discussões, eu sou assim e não é novidade para vocês. Eu sou duro na maneira de cobrar os jogadores, mas eu sou muito amoroso. Muito mais do que vocês imaginam. Os jogadores suportam a cobrança e melhoram muito por conta da cobrança. E depois da cobrança, o time melhorou. Tenho um jeito às vezes enérgico, acelerado e sou espontâneo com os jogadores. Algumas pessoas gostam que a coisa fuja do controle para fazer o circo, mas não existe o circo. Igual tentaram fazer com o Rayan contra o Corinthians, que eu cobrei o Rayan de uma maneira mais enérgica, mas se deram mal. Ele falou: "O Diniz é igual a um pai para mim". E matou ali. Eu sou uma pessoa amorosa com o jogador. A minha vida é ajudar o jogador de futebol. Tenho um respeito muito grande. O respeito é fazer o cara produzir o que ele pode, tirar os medos, não é uma coisa fácil. O fácil é ficar do lado de fora sem ajudar o jogador, maltratando, expondo o jogador, falando mal com o interesse de criar um clima desfavorável. Eu sei quem eu sou, os jogadores sabem quem eu sou. Nunca levantei minha voz pra prejudicar um jogador. Não tenho maldade nisso. E os jogadores aceitam, pois sabem que eu faço e tento fazer para o bem deles. Eventualmente, se eu passar do ponto e errar, eu pelo desculpas.

O Lance! relembra outros casos em que Fernando Diniz explodiu na beira do gramado com jogadores. A atitude do treinador no confronto entre Vasco e Mirassol não é inédita, mas já foi vista em outras ocasiões.

Relembre outras explosões de Fernando Diniz à beira do campo

Fernando Diniz x Rayan

No Brasileirão de 2025, Fernando Diniz deu uma bronca dura em Rayan durante o confronto entre Vasco e Corinthians, em São Januário. O treinador não poupou na cobrança ao jovem de 19 anos, reclamando da recomposição do atacante e preocupado com as ações do atleta que dariam contra-ataques aos adversários aos berros e com muitos palavrões do comandante feitos à joia Cruz-Maltina.

Fernando Diniz x Tchê Tchê

Em meio a pandemia da Covid-19, o Brasileirão era disputado com os estádios vazios, o que facilitava a captação do áudio dos personagens do jogo. Em um confronto entre RB Bragantino e São Paulo, Fernando Diniz reclamou de Tchê Tchê, com quem havia trabalhado no Audax-SP, e chamado o meio-campista de "ingrato, perninha e mascaradinho", além de ter direcionado um xingamento ao atleta. No entanto, o treinador se desculpou e voltaram a se reencontrar no Vasco, em 2025.

Fernando Diniz x Luciano e Anderson Daronco

Quando treinava o Fluminense, Fernando Diniz teve uma discussão áspera com o atacante Luciano após o zagueiro Manoel jogar uma bola para fora por dores musculares, e o centroavante querer cobrar o lateral rapidamente. O treinador xingou o jogador e foi xingado de volta em uma confusão que desencadeou em um cartão amarelo para o atleta do São Paulo e a expulsão do comandante. Mais tarde, Diniz detonou o árbitro e afirmou que "todo mundo sabe que no futebol se xinga todo jogo."

Fernando Diniz x Tiago Volpi

Em entrevista ao canal "Duda Garbi", Tiago Volpi revelou uma discussão com Diniz durante um treino do São Paulo. O goleiro contou que em um treino, estava fazendo trabalho de saída de bola: "Eu saí por um lado, mas ele queria que eu saísse para o outro". E depois de três vezes fazendo um passe onde o treinador não queria, Diniz explodiu e teria dito: "A partir de agora quem vai dar a saída é o Volpi e aqui não precisa mais de treinador". O arqueiro revelou que o treinamento seguiu, mas que Fernando Diniz entrou no quarto do profissional à noite para pedir desculpas pela discussão no campo.

