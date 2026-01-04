O Coritiba confirmou a permanência do zagueiro Maicon, 37 anos, neste domingo (4). O experiente jogador estava livre no mercado após encerrar contrato com o Vasco.

A diretoria alviverde e o defensor conversavam pela renovação desde outubro, antes do acesso à Série A ser confirmado. O contrato de Maicon com o Coxa terminou após a Série B, enquanto o acordo com o Cruz-Maltino se encerrou em dezembro de 2025.

Agora, o novo vínculo de Maicon com o Coritiba é em definitivo e vai até o final de 2026.

Rodrigo Moledo era um dos 15 atletas que tinham vínculo até o fim de 2025 e estava na lista inicial de dispensa. A diretoria alviverde, contudo, reconsiderou e optou por manter o zagueiro por mais uma temporada.

O atleta, inclusive, já tinha se reapresentado em 2 de janeiro, junto com o elenco, e participa dos treinos no CT da Graciosa. O elenco principal só será utilizado no Campeonato Paranaense a partir da terceira rodada.

O Coxa estreia no estadual contra o Foz do Iguaçu na quarta-feira (7), no Couto Pereira.

Maicon no Coritiba

Maicon não teve um bom início de semestre em 2025 e estreou com lesão muscular no Coritiba, diante do São Joseense, pela segunda rodada do Paranaense, em 15 de janeiro. Ele só voltou a jogar quase dois meses depois, em 9 de março, na eliminação para o Maringá, pelas quartas de final.

continua após a publicidade

Já na Série B, ele atuou em dois jogos nas rodadas iniciais, mas assumiu a titularidade de vez a partir da oitava rodada, contra o América-MG. A partir daí, ao lado de Jacy, a dupla comandou a zaga menos vazada da Segundona, com 23 gols sofridos em 38 partidas.

Ao todo, Maicon fez um gol e deu uma assistência em 33 confrontos com a camisa alviverde.

A temporada passada, aliás, foi a segunda maior dele em número de jogos desde 2019. Em 2024, ele atuou 39 vezes.

Na carreira, Maicon já ultrapassou a marca de 600 jogos na carreira. Criado e revelado pelo Cruzeiro, ele foi para o Nacional, de Portugal, em 2008, e se destacou no Porto por sete temporadas.

No São Paulo, em 2016-17, ganhou o apelido de 'God of zaga'. Depois, passou por Galatasaray, Al-Nassr, Cruzeiro, Santos e Vasco.