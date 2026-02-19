Montoro, do Botafogo, é o jogador sub-20 mais valioso da Libertadores

O Botafogo estreou na Libertadores com derrota para o Nacional Potosí, pela ida da segunda fase da Libertadores, jogando a cerca de 4.000 metros de altitude. Um dos destaques do elenco, o argentino Álvaro Montoro foi titular e, com isso, assumiu o posto de jogador sub-20 mais valioso da competição.

Montoro, de 18 anos, de acordo com o transfermakt, é avaliado em 10 milhões de euros (cerca de R$ 61,7 milhões), sendo o maior valor de mercado. Já de acordo com o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES), o meia tem 26,4 milhões (aproximadamente 162,8 milhões) de valor de mercado.

O top-5 de jogadores mais valiosos que estão disputando a Libertadores tem em segundo lugar o argentino Kendry Páez, emprestado pelo Chelsea ao River Plate (10 milhões de euros), Keny Arroyo, do Cruzeiro (9 milhões de euros) em terceiro, Gui Negão, do Corinthians (8 milhões de euros) em quarto e Kauã Prates, do Cruzeiro (6 milhões de euros) em quinto.

Álvaro Montoro em ação pelo Botafogo contra o Nacional Potosí pela Libertadores (Foto: Vítor Silva / Botafogo)

Montoro brilha no Botafogo e chama atenção

Álvaro Montoro foi comprado pelo Botafogo junto ao Vélez Sarsfield, da Argentina, em junho de 2025 por cerca de 8 milhões de euros. Ele, que assumiu recentemente a camisa 10 do Glorioso, soma 30 jogos pelo clube, com cinco gols marcados e cinco assistências.

Nas últimas semanas, o jovem do Alvinegro teve o nome ligado ao Nottingham Forest, da Inglaterra, em possível venda articulada por John Textor. Montoro é observado por outros clubes europeus e é um dos grandes ativos da SAF.

