Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (19/02/2026)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (19), a bola rola a partir das 14h45 com uma agenda cheia no Brasil e no exterior, com destaques para os playoffs da Europa League, confrontos da Women's Champions League, além de partidas pelo Campeonato Saudita, Campeonato Argentino e estaduais. O dia ainda reserva Athletico-PR x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, Lanús x Flamengo pela Recopa Sul-Americana, jogos da Pré-Libertadores e da CONCACAF Champions Cup, completando uma quinta-feira movimentada para o torcedor.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 19 de fevereiro de 2026)
UEFA Europa League (playoffs das oitavas)
- 14h45 — Fenerbahçe x Nottingham Forest — CazéTV
- 14h45 — Brann x Bologna — CazéTV
- 17h — Celtic x Stuttgart — CazéTV
- 17h — Lille x Estrela Vermelha — CazéTV
UEFA Women's Champions League
- 14h45 — Juventus (F) x Wolfsburg (F) — ESPN 4 e Disney+
- 17h — Manchester United (F) x Atlético de Madrid (F) — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Saudita
- 16h — Al Ahli x Al Najma — Canal GOAT e Esporte na Band (YouTube)
- 16h — Al Ettifaq x Al Fateh — Canal GOAT, BandSports, Bandplay e Band.com.br
Campeonato Argentino
- 17h15 — Defensa y Justicia x Belgrano — Disney+
- 17h15 — San Lorenzo x Estudiantes de Rio Cuarto — Disney+
Sul-Americano Feminino Sub-20
- 18h — Venezuela (F) x Paraguai (F) — Sportv
Pré-Libertadores (segunda fase)
- 19h — Juventud-URU x Guaraní-PAR — ESPN 4 e Disney+
- 21h30 — Deportivo Táchira x Deportes Tolima — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Catarinense
- 19h — Carlos Renaux x Joinville — SportyNet
Campeonato Baiano
- 19h15 — Barcelona de Ilhéus x Juazeirense — TVE Bahia
Campeonato Brasileiro
- 19h30 — Athletico-PR x Corinthians — Record, Premiere e CazéTV
Campeonato Paraense (Quartas de Final)
- 20h — Paysandu x Tuna Luso — Esporte na Cultura (YouTube) e Canal do Benja
Recopa Sul-Americana
- 21h30 — Lanús x Flamengo — ESPN e Disney+
CONCACAF Champions Cup
- 22h — Sporting San Miguelito x LA Galaxy — ESPN 2 e Disney+
