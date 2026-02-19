menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (19/02/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/02/2026
06:50
Time do Flamengo perfilado antes de decisão no Carioca (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS)
imagem cameraJogos de hoje: onze inicial do Flamengo antes da partida contra o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca, no Maracanã (Foto: Delmiro dos Santos Junior/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (19), a bola rola a partir das 14h45 com uma agenda cheia no Brasil e no exterior, com destaques para os playoffs da Europa League, confrontos da Women's Champions League, além de partidas pelo Campeonato Saudita, Campeonato Argentino e estaduais. O dia ainda reserva Athletico-PR x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, Lanús x Flamengo pela Recopa Sul-Americana, jogos da Pré-Libertadores e da CONCACAF Champions Cup, completando uma quinta-feira movimentada para o torcedor.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 19 de fevereiro de 2026)

UEFA Europa League (playoffs das oitavas)

  1. 14h45 — Fenerbahçe x Nottingham Forest — CazéTV
  2. 14h45 — Brann x Bologna — CazéTV
  3. 17h — Celtic x Stuttgart — CazéTV
  4. 17h — Lille x Estrela Vermelha — CazéTV

UEFA Women's Champions League

  1. 14h45 — Juventus (F) x Wolfsburg (F) — ESPN 4 e Disney+
  2. 17h — Manchester United (F) x Atlético de Madrid (F) — ESPN 4 e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Saudita

  • 16h — Al Ahli x Al Najma — Canal GOAT e Esporte na Band (YouTube)
  • 16h — Al Ettifaq x Al Fateh — Canal GOAT, BandSports, Bandplay e Band.com.br

Campeonato Argentino

  • 17h15 — Defensa y Justicia x Belgrano — Disney+
  • 17h15 — San Lorenzo x Estudiantes de Rio Cuarto — Disney+

Sul-Americano Feminino Sub-20

  • 18h — Venezuela (F) x Paraguai (F) — Sportv

➡️Clique para assistir no Sportv

Pré-Libertadores (segunda fase)

  1. 19h — Juventud-URU x Guaraní-PAR — ESPN 4 e Disney+
  2. 21h30 — Deportivo Táchira x Deportes Tolima — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Catarinense

  • 19h — Carlos Renaux x Joinville — SportyNet

Campeonato Baiano

  • 19h15 — Barcelona de Ilhéus x Juazeirense — TVE Bahia

Campeonato Brasileiro

  • 19h30 — Athletico-PR x Corinthians — Record, Premiere e CazéTV

➡️ Clique para assistir no Premiere

Jogos de hoje: Arthur Dias, do Athletico-PR, disputa lance com Gui Negão, do Corinthians, durante partida na Arena da Baixada, válida pela Copa do Brasil de 2025 (Foto: Hedeson Alves/GazetaPress)
Jogos de hoje: Arthur Dias, do Athletico-PR, disputa lance com Gui Negão, do Corinthians, durante partida na Arena da Baixada, válida pela Copa do Brasil de 2025 (Foto: Hedeson Alves/GazetaPress)

Campeonato Paraense (Quartas de Final)

  • 20h — Paysandu x Tuna Luso — Esporte na Cultura (YouTube) e Canal do Benja

Recopa Sul-Americana

  • 21h30 — Lanús x Flamengo — ESPN e Disney+

CONCACAF Champions Cup

  • 22h — Sporting San Miguelito x LA Galaxy — ESPN 2 e Disney+
imagem
Entre no Canal do Lance!
Ofertas, notícias e muito mais!

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias