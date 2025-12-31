Coritiba fecha com meia Gustavo por empréstimo
Jogador ex-Sport estava no Emirados Árabes Unidos
O Coritiba acertou a contratação do meia Gustavo, ex-Sport, por um ano. O jogador de 23 anos desembarcou na capital paranaense na manhã desta quarta-feira (31).
A diretoria alviverde e o meio-campista já estavam em negociações avançadas desde o final de semana. O empréstimo do atleta vai até o final da Série A de 2026.
Gustavo é uma indicação do executivo de futebol Jorge Andrade, que trabalhou com ele no Leão da Ilha em 2021. O próprio time pernambucano procurou o jogador no começo deste mês para tentar repatriá-lo.
Atualmente, o meia é vinculado ao Al-Ahli e estava emprestado ao Dubai United, da segunda divisão nacional, onde fez seis jogos. Na temporada passada, ele atuou por empréstimo no Al Ittihad, com um gol e cinco assistências em 25 partidas.
A última vez que o meia esteve em campo foi em 23 de novembro. Ele não jogou os confrontos de dezembro.
No Coxa, o técnico Fernando Seabra tem os volantes Wallisson, Sebástian Gómez, Vini Paulista e os recém-contratados Willian Oliveira e Fernando Sobral, além do meia Josué, para o setor.
Carreira de Gustavo, novo reforço do Coritiba
Com passagem na base do Ceará, Gustavo terminou a formação no Sport e estreou profissionalmente em 2020, com 18 anos. Na mesma temporada, foi convocado para amistosos com o Brasil Sub-20.
No ano seguinte, o meia se firmou no time principal. Ele fez dois gols e deu quatro assistências em 40 partidas, sendo titular em 29.
Em janeiro de 2022, Gustavo foi vendido ao Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, por 2,2 milhões de euros (R$ 14,1 milhões, na cotação da época). Pela equipe árabe, disputou 27 jogos, marcou quatro gols e conquistou dois títulos nacionais.
Na sequência, foi emprestado ao Al-Ittihad por uma temporada e meia, com um gol e uma assistência em 39 confrontos. O contrato de Gustavo com o Al-Ahli vai até junho de 2027.
Reforços do Coritiba
O Coritiba já anunciou o lateral-direito Tinga, o volante Willian Oliveira e o atacante Pedro Rocha. Além de Gustavo, o Coxa também tem acertos com o zagueiro Thiago Santos (Fluminense), o volante Fernando Sobral (Cuiabá) e o atacante Breno Lopes (Fortaleza).
O elenco alviverde se reapresentou em 27 de dezembro e volta aos trabalhos em 2 de janeiro após a folga de final de ano. O time sub-23 disputará as duas rodadas iniciais do estadual, enquanto o elenco principal fica à disposição a partir da terceira rodada, em 13 de janeiro.
