O Vitória confirmou, na tarde deste sábado, a renovação do empréstimo do lateral-esquerdo Jamerson, que pertence ao Coritiba. O atleta de 27 anos, que tinha contrato com o Rubro-Negro até o fim de dezembro do ano passado, renovou por mais uma temporada e fica na Toca do Leão até o fim de 2026.

Jamerson era o dono da lateral no início da temporada, ainda sob o comando de Thiago Carpini. Mas sua ascenção na equipe foi interrompida no dia 12 de junho, durante o empate sem gols entre Vitória e Cruzeiro no Barradão, pela 12ª rodada da Série A. Em noite chuvosa, ele levou pior em uma dividida e sofreu uma fratura no tornozelo que o tirou da temporada.

Jamerson passou por cirurgia e um longo tempo de recuperação até retornar aos treinos já no fim do ano passado. Enquanto isso, o Vitória contratou Ramon junto ao Internacional para suprir a carência na posição. Este último terminou a temporada como titular, mas ainda tem futuro incerto no clube.

Jamerson entrou em campo 25 vezes com a camisa vermelha e preta, com um gol marcado e duas assistências.

Jamerson com a perna imobilizada durante reapresentação ao Vitória; lateral pertence ao Coritiba (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

A trajetória de Jamerson até o Vitória

Revelado pelo Marília, clube do interior de São Paulo, Jamerson acumula passagens por clubes portugueses no início da carreira, como Portimonense, Almeirim e Sertanense. Já no Brasil, ele também rodou por Azuriz e Guarani antes de chegar ao Coritiba em 2023, clube que defendeu por 65 jogos ao longo de três temporadas.

