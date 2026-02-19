Confira retrospecto do Cruzeiro contra o Pouso Alegre
O Cruzeiro enfrentará o Pouso Alegre na noite deste sábado (21), pela partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Este será apenas o décimo duelo entre as equipes que irão definir uma vaga na decisão do Estadual.
A primeira vez que os clubes se enfrentaram foi em 1986, em partida amistosa que terminou com placar zerado. Além deste confronto e outras oito partidas oficiais, as equipes se enfrentaram em um jogo treino em 2025.
Na ocasião, o Cruzeiro venceu por 3 a 2, com gols marcados por Rodriguinho, Matheus Pereira e Lucas Silva. Os gols do Pousão foram feitos por Maxuel e Otávio (contra).
Nesta temporada, a Raposa enfrentou o Pousão na primeira rodada do Campeonato Mineiro, perdendo por 2 a 1. Alexandre Pena e Gabriel Tota marcaram para o Rubro-Negro, enquanto Kauã Prates diminuiu para a equipe celeste.
Confira o retrospecto do Cruzeiro contra o Pouso Alegre
- Pouso Alegre 0 x 0 Cruzeiro – amistoso 1986
- Cruzeiro 2 x 0 Pouso Alegre – Mineiro 1989
- Pouso Alegre 0 x 0 Cruzeiro – Mineiro 1990
- Cruzeiro 2 x 0 Pouso Alegre – Mineiro 1990
- Pouso Alegre 1 x 0 Cruzeiro – Mineiro 2021
- Cruzeiro 5 x 1 Pouso Alegre – Mineiro 2022
- Cruzeiro 0 x 1 Pouso Alegre – Mineiro 2023
- Pouso Alegre 0 x 2 Cruzeiro – Mineiro 2024
- Cruzeiro 1 x 2 Pouso Alegre – Mineiro 2026
Pouso Alegre x Cruzeiro
A Raposa terá mais duas atividades na Toca da Raposa II antes do duelo contra o Pousão. A equipe comandada por Tite irá viajar para o Sul de Minas na sexta-feira (20). Por ter a melhor campanha da primeira fase, a Raposa decidirá o duelo em casa, na semana seguinte.
