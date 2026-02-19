Confira retrospecto do Cruzeiro contra o Pouso Alegre

O Cruzeiro enfrentará o Pouso Alegre na noite deste sábado (21), pela partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Este será apenas o décimo duelo entre as equipes que irão definir uma vaga na decisão do Estadual.

A primeira vez que os clubes se enfrentaram foi em 1986, em partida amistosa que terminou com placar zerado. Além deste confronto e outras oito partidas oficiais, as equipes se enfrentaram em um jogo treino em 2025.

Na ocasião, o Cruzeiro venceu por 3 a 2, com gols marcados por Rodriguinho, Matheus Pereira e Lucas Silva. Os gols do Pousão foram feitos por Maxuel e Otávio (contra).

Jogo-treino na Toca da Raposa 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Nesta temporada, a Raposa enfrentou o Pousão na primeira rodada do Campeonato Mineiro, perdendo por 2 a 1. Alexandre Pena e Gabriel Tota marcaram para o Rubro-Negro, enquanto Kauã Prates diminuiu para a equipe celeste.

Confira o retrospecto do Cruzeiro contra o Pouso Alegre

Pouso Alegre 0 x 0 Cruzeiro – amistoso 1986

Cruzeiro 2 x 0 Pouso Alegre – Mineiro 1989

Pouso Alegre 0 x 0 Cruzeiro – Mineiro 1990

Cruzeiro 2 x 0 Pouso Alegre – Mineiro 1990

Pouso Alegre 1 x 0 Cruzeiro – Mineiro 2021

Cruzeiro 5 x 1 Pouso Alegre – Mineiro 2022

Cruzeiro 0 x 1 Pouso Alegre – Mineiro 2023

Pouso Alegre 0 x 2 Cruzeiro – Mineiro 2024

Cruzeiro 1 x 2 Pouso Alegre – Mineiro 2026

Pouso Alegre x Cruzeiro

A Raposa terá mais duas atividades na Toca da Raposa II antes do duelo contra o Pousão. A equipe comandada por Tite irá viajar para o Sul de Minas na sexta-feira (20). Por ter a melhor campanha da primeira fase, a Raposa decidirá o duelo em casa, na semana seguinte.

