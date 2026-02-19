Botafogo esbarra em displicência na Bolívia, mas vê cenário claro na Libertadores

O Botafogo traz para o Brasil o confronto aberto após perder por 1 a 0 para o Nacional Potosí-BOL na noite da última quarta-feira (18), fora de casa, pela ida da segunda fase da Libertadores. Em jogo marcado por diversas chances desperdiçadas pelo Glorioso, ficaram lições e um roteiro que incomoda em meio ao que foi visto no Estádio Victor Ugarte.

Com a parte física comprometida devido à altitude de cerca de 4 mil metros, restava ao Botafogo fazer sobrar o lado técnico. Ainda que pressionado, o time teve oportunidades para abrir o marcador e, possivelmente, até colocar na bagagem uma vitória. Faltou capricho.

A displicência na hora de concluir a gol prejudicou no desafio. Em um cenário adverso e atípico como o enfrentado em Potosí, falhar frente a frente com o goleiro não poderia estar no roteiro. Principalmente três vezes com suas peças de ataque titulares na partida: Jordan Barrera, Matheus Martins e Álvaro Montoro.

O posicionamento da defesa do Nacional ao longo da partida apresentou um time muito desorganizado. Também sentindo a parte física, já que fez seu primeiro jogo oficial na temporada, os bolivianos cederam muitos espaços no jogo de transição e na linha de zaga. Em um dia de aproveitamento mínimo e com pouco mais de qualidade, o Botafogo teria levado a melhor na Bolívia.

Martín Anselmi é o técnico do Botafogo (Foto: Aiza Raldes/AFP)

Botafogo com dever de casa para fazer

No Nilton Santos, um mínimo sinal de displicência não pode existir. O Glorioso tem amplo favoritismo diante do Nacional Potosí e jogará para "atropelar", com vitória por placar extenso — assim como contra o Aurora, também da Bolívia, na mesma fase, mas da Libertadores 2024, ano em que o Glorioso foi campeão.

São seis derrotas e uma espiral complicada também em momento ruim no lado institucional. O Botafogo terá o jogo de volta na próxima quarta-feira (25) para dar oxigênio e confiança de olho na sequência. Antes, no sábado (21), a equipe irá enfrentar o Boavista fora de casa pela ida da semifinal da Taça Rio do Campeonato Carioca.

