O Fluminense reencontra o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca com uma ferida aberta e ainda fresca na memória do elenco e comissão. No último duelo, o Tricolor foi eliminado nos pênaltis e deixou escapar a vaga na final da Copa do Brasil.

No entanto, os times mudaram desde dezembro de 2025, com a saídas de personagens importantes e a chegada de novos atores para o clássico. Essas mudanças impactaram no momento que vivem os clubes, contrapondo a fase dominante do Tricolor com um Cruz-Maltino oscilante.

Andres Gomez e Freytes disputam a bola em duelo entre Fluminense e Vasco, pela Copa do Brasil de 2025 (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Gazeta Press)

Os aprendizados da eliminação na Copa do Brasil: jogo de 180 minutos

A eliminação do Fluminense na Copa do Brasil foi nos pênaltis, mas o momento decisivo foi no jogo de ida. Vencendo por 1 a 0, o Flu sofreu o empate nos acréscimos do primeiro tempo em chute de longe de Rayan. Na segunda etapa, também nos acréscimos, a virada veio com Vegetti, que aproveitou a desatenção da defesa tricolor.

Esta é uma das lições mais importantes que aquela derrota trouxe para Laranjeiras: um jogo de 180 minutos demanda atenção e concentração por 180 minutos, e a falta delas pode ser fatal. E foi por isso que o Tricolor se despediu da competição e encerrou a temporada mais cedo em 2025.

Em dezembro do ano passado, o Flu vivia um momento melhor que o do Vasco, assim como atualmente, mas isso não foi suficiente para garantir a vaga na final. Após a derrota, Zubeldía deixou claro o aprendizado:

— Os quatro times que estavam na Copa do Brasil são bons times. Por mais que um faça um bom Campeonato Brasileiro, depois a Copa são 180 minutos, existem diferentes fatores que fazem com que o confronto não tenha relação direta com o Brasileirão. Copa é copa e não tem a ver com a regularidade que você teve no campeonato de pontos corridos.

O Brasileirão havia acabado de terminar e o time tinha conquistado seu objetivo na competição, que era a vaga direta na Libertadores. Transportando a fala do treinador para fevereiro de 2026, pode-se aplicar a mesma lógica para o Campeonato Carioca, em que o Fluminense teve a melhor campanha e conquistou a Taça Guanabara.

Vasco oscilante sem os protagonistas de 2025

Rayan e Vegetti foram os principais nomes do Vasco em 2025, sendo responsáveis por 28 dos 55 gols marcados no Brasileirão. Em 2026, sem a dupla, o clube tem encontrado dificuldade de converter suas ações ofensivas em bolas na rede, um dos motivos que levou a disputa contra o Volta Redonda para os pênaltis. Além deles, Coutinho anunciou sua saída nesta quarta-feira (18), por meio de suas redes sociais.

Após a eliminação na Copa do Brasil, o treinador tricolor exaltou a qualidade do jovem atacante formado em São Januário, enfatizando o estilo de jogo vertical praticado por ele e pelo time de Fernando Diniz. Neste momento, contudo, os comandados de Zubeldía possuem a mesma característica ofensiva e pecam no mesmo quesito de eficiência - o que, até então, pouco prejudicou o Flu em 2026.

— Eles criaram mais situações, mas, de maneira geral, nos dois jogos o desenvolvimento foi muito parecido. Eles foram um pouco mais incisivos na frente do gol. Acho que isso também tem a ver com o perfil dos jogadores que possuem: atletas mais verticais, que conseguem finalizar de fora da área, como no caso do Rayan. E, no fim, esse conceito acabou se confirmando antes, e eles passaram merecidamente. Lamentavelmente, para nós, agora é voltar a baixar a cabeça e já começar a pensar no que vem pela frente. — analisou o técnico argentino à época.

Com esses elementos apimentando o clássico decisivo, Fluminense e Vasco voltam a se enfrentar pelo Campeonato Carioca. Neste domingo (22), às 18h no Nilton Santos, começa o duelo pela vaga na final, que será decidida somente em 1º de março, no Maracanã.

