Corinthians quer aproveitar bom retrospecto contra o Athletico fora de casa para embalar

O Corinthians está pronto para encarar o Athletico na noite desta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma vitória e uma derrota na competição, além de ter garantido vaga nas quartas de final do Paulistão, o time de Dorival Jr. tenta embalar na temporada em busca de voos maiores.

O Timão tem um retrospecto positivo contra o Furacão, como visitante, desde 2019: são sete jogos, com quatro vitórias do time paulista, dois empates e apenas uma derrota.

Em toda a história, as duas equipes já se enfrentaram 34 vezes em Curitiba, e o Corinthians segue levando vantagem no duelo, com 13 vitórias, 11 derrotas e outros dez empates.

Hugo Souza fala da importância da partida

Um dos líderes do elenco do Timão, o goleiro Hugo Souza está pronto para mais um desafio nacional com a equipe. O jogador diz que todo jogo é importante para o elenco e encara todos da mesma forma.

- Acho que isso talvez seja a grande diferença que mudou na nossa equipe na questão de mentalidade. Eu acredito que não será diferente. Será um jogo muito difícil, sabemos da qualidade do adversário. É um campo difícil de jogar, sabemos que fazendo nosso melhor estamos perto da vitória. Agora é trabalhar e fazer os últimos ajustes para conquistar os três pontos - disse Hugo Souza, que completou 100 jogos com a camisa do Timão na última partida do Paulistão.

Corinthians e Athletico se enfrentaram na campanha do título da Copa do Brasil 2025. O Timão venceu os dois jogos das quartas de final por 1 a 0 na Arena da Baixada (gol de Gui Negão) e 2 a 0 na Neo Química Arena (gols de Gui Negão e Rodrigo Garro).

