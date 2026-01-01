menu hamburguer
Copinha

Coritiba na Copinha: veja a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos

Coxa usará uma equipe misturada entre o Sub-17 e o Sub-20

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 01/01/2026
09:00
Coritiba Copinha 2025
imagem cameraCoritiba caiu na Copinha de 2025 na terceira fase. Foto: Divulgação/Coritiba
  Matéria
  • Mais Notícias

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa na sexta-feira (2) e vai até 25 de janeiro, data de aniversário da capital paulista, com 128 clubes divididos em 32 grupos. Em busca do primeiro título, o Coritiba disputará o tradicional torneio com uma equipe mesclada.

O Lance! traz a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos.

O Coxa utilizará um time com jogadores nascidos entre 2006 e 2008, que representam o Sub-17 e o Sub-20. A mistura acontece por conta da diretoria optar por uma equipe Sub-20 nas rodadas iniciais do Campeonato Paranaense, com o time principal sendo usado durante o torneio.

O clube paranaense será comandado por Allan Santhiago na Copinha.

Veja a agenda de jogos do Coritiba na Copinha 2026

O Coritiba está no Grupo 14 da Copinha 2026, junto com Meia Noite-SP, Ponte Preta e Real-RR. Os jogos serão disputados no Estádio Galileu de Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista (SP), cidade-sede.

Grupo 14 – Estádio Galileu de Andrade Lopes

1ª rodada: Coritiba x Ponte Preta

  • Sexta-feira, 2/1
  • 11h
  • Transmissão: Xsports

2ª rodada: Real-RR x Coritiba

  • Segunda-feira, 5/1
  • 15h15
  • Transmissão: Paulistão (Youtube)

3ª rodada: Meia Noite-SP x Coritiba

  • Quinta-feira, 8/1
  • 15h15
  • Transmissão: Paulistão (Youtube)

Histórico do Coritiba na Copinha

O Coritiba participará da Copinha pela 36ª vez. A melhor campanha na competição foi em 2004, quando chegou até a semifinal e foi eliminado pelo Corinthians, que se sagrou campeão.

Depois desta semi, a melhor participação do Coxa aconteceu 10 anos depois. Em 2024, o time alviverde foi eliminado nas quartas de final pelo Cruzeiro.

Allan Santhiago Coritiba Sub-17
Allan Santhiago, do Sub-17, será o técnico do Coritiba na Copinha. Foto: Luís Lisboa/Coritiba

