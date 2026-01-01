Coritiba na Copinha: veja a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos
Coxa usará uma equipe misturada entre o Sub-17 e o Sub-20
A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa na sexta-feira (2) e vai até 25 de janeiro, data de aniversário da capital paulista, com 128 clubes divididos em 32 grupos. Em busca do primeiro título, o Coritiba disputará o tradicional torneio com uma equipe mesclada.
O Lance! traz a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos.
O Coxa utilizará um time com jogadores nascidos entre 2006 e 2008, que representam o Sub-17 e o Sub-20. A mistura acontece por conta da diretoria optar por uma equipe Sub-20 nas rodadas iniciais do Campeonato Paranaense, com o time principal sendo usado durante o torneio.
O clube paranaense será comandado por Allan Santhiago na Copinha.
Veja a agenda de jogos do Coritiba na Copinha 2026
O Coritiba está no Grupo 14 da Copinha 2026, junto com Meia Noite-SP, Ponte Preta e Real-RR. Os jogos serão disputados no Estádio Galileu de Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista (SP), cidade-sede.
Grupo 14 – Estádio Galileu de Andrade Lopes
1ª rodada: Coritiba x Ponte Preta
- Sexta-feira, 2/1
- 11h
- Transmissão: Xsports
2ª rodada: Real-RR x Coritiba
- Segunda-feira, 5/1
- 15h15
- Transmissão: Paulistão (Youtube)
3ª rodada: Meia Noite-SP x Coritiba
- Quinta-feira, 8/1
- 15h15
- Transmissão: Paulistão (Youtube)
Histórico do Coritiba na Copinha
O Coritiba participará da Copinha pela 36ª vez. A melhor campanha na competição foi em 2004, quando chegou até a semifinal e foi eliminado pelo Corinthians, que se sagrou campeão.
Depois desta semi, a melhor participação do Coxa aconteceu 10 anos depois. Em 2024, o time alviverde foi eliminado nas quartas de final pelo Cruzeiro.
