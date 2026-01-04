O atacante Joaquín Lavega, do Fluminense, será jogador do Coritiba em 2026. O uruguaio viajou neste domingo (4) para o Paraná, para realizar exames e assinar o contrato de empréstimo com o Coxa até o final da temporda.

O jogador foi pouco utilizado em 2025, tendo apenas cinco partidas pelo Tricolor. Dessa forma, as partes acertaram a ida para o clube paranaense, que disputará a Série A do Brasileirão nesta temporada.

Lavega chegou ao Rio de Janeiro com status de grande promessa do futebol uruguaio e firmou vínculo até o final de 2029 com o Fluminense. Destaque no River Plate, do Uruguai, apareceu na lista de melhores jovens jogadores do mundo do jornal inglês The Guardian.

Ao longo da temporada, passou por três treinadores e recebeu poucas oportunidades em campo. Renato Gaúcho, em entrevista, afirmou que ele e Lezcano ainda não estavam prontos para atuar e por isso não eram acionados. Com Zubeldía, chegou a ser testado na lateral esquerda por ser canhoto, assim como Renê e Fuentes.

Relembre os jogos de Lavega pelo Fluminense

O primeiro jogo de Lavega pelo Fluminense foi a derrota para o Fortaleza, na estreia no Campeonato Brasileiro - que ocasionou a demissão de Mano Menezes. Nesse jogo, entrou no lugar de Renê aos 83 minutos.

Depois, voltou a entrar em campo na vitória sobre o GV San José, pela Sul-Americana. O uruguaio entrou aos 73, substituindo Kevin Serna. No returno da competição, quando jogaram na Bolívia, o jogador foi titular pela primeira vez, já que Renato não levou os titulares para poupá-los do desgaste. Atuou por 45 minutos e foi substituído por Renato Augusto. Contra o Unión Española, somou mais 19 minutos ao entrar no lugar de Lezcano.