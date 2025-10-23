Coritiba encaminha permanência de zagueiro experiente para 2026

O Coritiba pretende manter o zagueiro Maicon, 37 anos, para a temporada 2026. Emprestado pelo Vasco, o experiente jogador fica livre no final deste ano.

A diretoria alviverde e o defensor possuem conversas avançadas para o acerto em definitivo. O contrato de Maicon com o Coxa vai até o final da Série B, enquanto o vínculo com o Cruz-Maltino se encerra no fim de dezembro de 2025, sem interesse de continuidade de nenhuma parte.

Além disso, o acordo atual entre o atleta e o Coritiba tem cláusulas de renovação por metas alcançadas, como o acesso à Série A, que está próximo. A equipe comandada por Mozart precisa de, pelo menos, 40% de aproveitamento nas últimas cinco rodadas para conseguir o acesso.

Dessa forma, o caminho está aberto para Maicon e Coxa seguirem juntos em 2026. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Lance!.

Maicon no Coritiba

Maicon, 37 anos, ganhou sequência no Coritiba na Série B. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Maicon não teve um bom início de semestre e estreou com lesão muscular no Coritiba, diante do São Joseense, pela segunda rodada do Paranaense, em 15 de janeiro. Ele só voltou a jogar quase dois meses depois, em 9 de março, na eliminação para o Maringá, pelas quartas de final.

Já na Série B, ele atuou em dois jogos nas rodadas iniciais, mas assumiu a titularidade de vez a partir da oitava rodada, contra o América-MG. Desde então, ele jogou 25 vezes e, ao lado de Jacy, faz a dupla da zaga menos vazada da Segundona, com 21 gols sofridos em 33 partidas - em 15 delas, com Maicon em campo, a defesa não levou gol.

Ao todo, Maicon tem um gol e uma assistência em 29 confrontos. Essa temporada, aliás, é a segunda maior dele em número de jogos desde 2019. No ano passado, ele atuou 39 vezes.

- Eu respeito muito jogadores com a carreira do Maicon, principalmente a longevidade. Um jogador que tem a carreira dele, com os clubes que ele passou, com 37 anos e jogando nesse nível, realmente tem que exaltar. Ele está tendo uma contribuição, inclusive, com jogadores mais jovens. Ele lidera pelo exemplo, com a carreira que ele teve consegue contribuir com os jogadores mais jovens, com Cóser, Aquino - avaliou o treinador Mozart, em entrevista coletiva.

Na carreira, Maicon já ultrapassou a marca de 600 jogos na carreira. Criado e revelado pelo Cruzeiro, ele foi para o Nacional, de Portugal, em 2008, e se destacou no Porto por sete temporadas.

No São Paulo, em 2016-17, ganhou o apelido de 'God of zaga'. Depois, passou por Galatasaray, Al-Nassr, Cruzeiro, Santos e Vasco.

Coritiba na Série B

O Coritiba é o líder da Série B, com 57 pontos, três pontos a mais que o Novorizontino, quinto colocado. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coxa tem 93,6% de chance de acesso à Série A e 48,5% de conquistar o título.

Volta Redonda x Coritiba: sábado (25), às 16h, Raulino de Oliveira

Coritiba x CRB: sexta (31), às 19h, Couto Pereira

Paysandu x Coritiba: domingo (9), às 20h30, Curuzu