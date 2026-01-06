O Coritiba anunciou nesta terça-feira (6) a contratação do atacante Fabinho, que foi criado no São Paulo e estava no América-MG. O jogador de 26 anos é o quinto reforço confirmado do Coxa para 2026.

Fabinho assinou com o Coritiba até o final de 2027.

O atacante já participa da pré-temporada no CT da Graciosa e fica à disposição do técnico Fernando Seabra para o Campeonato Paranaense. O time principal só deve atuar a partir da terceira rodada, enquanto uma equipe Sub-20 joga os dois jogos iniciais do estadual.

Fabinho foi liberado do América-MG antes do término da última temporada. A última vez que o atleta esteve em campo foi em 18 de outubro.

Em 2025, fez cinco gols e deu quatro assistências em 22 partidas, sendo 19 como titular. No Coelho desde 2024, o atacante marcou 14 gols e deu oito assistências disputou 66 jogos.

No Coxa, Fabinho disputará vaga na posição com Lucas Ronier e Pedro Rocha, além dos reforços encaminhados Lavega e Breno Lopes. Outros atacantes, como Clayson e Iury Castilho, devem ser emprestados.

Carreira de Fabinho, reforço do Coritiba

Criado e formado no São Paulo, Fabinho estreou profissionalmente em 2019 e não conseguiu transformar o sucesso da base, com 35 gols em 97 jogos em duas temporadas, no time principal. Ele fez apenas duas partidas pelo Tricolor e se transferiu para o Athletico em 2020.

No Furacão, o atacante não conseguiu ter sequência e atuou em 20 confrontos, com um gol e uma assistências. Sem espaço, foi emprestado para a Chapecoense, Vitória, Mirassol, CRB e Criciúma, entre 2021 e 2023.

No Tigre, o atleta teve boa passagem e fez 11 gols e deu duas assistências em 44 jogos. O América-MG o contratou, e ele ganhou sequência em 2024, mas não conseguiu manter o ritmo no ano passado.

Reforços do Coritiba

O Coritiba já anunciou cinco jogadores: o lateral-direito Tinga, os volantes Willian Oliveira e Fernando Sobral, e os atacantes Fabinho e Pedro Rocha. O Coxa também tem acertos com o zagueiro Thiago Santos (Fluminense), o meia Gustavo (Al-Ahli) e os atacantes Breno Lopes (Fortaleza) e Lavega (Fluminense).