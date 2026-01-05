Coritiba anuncia a quarta contratação em 2026
Fernando Sobral assina com o Coxa até o fim do ano
O Coritiba anunciou nesta segunda-feira (5) a contratação do meio-campista Fernando Sobral, que pertence ao Cuiabá e estava no Ceará. O jogador de 31 anos é o quarto reforço confirmado do Coxa para 2026.
Fernando Sobral assinou com o clube alviverde por empréstimo até o fim da Série A. A opção de compra foi fixada em 1,1 milhão de dólares (R$ 6,13 milhões, na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos.
A diretoria alviverde avançou na negociação há quase duas semanas e se entendeu com a direção do Dourado. O meio-campista chegou em Curitiba (PR) no sábado (3) e já treina com o elenco no CT da Graciosa.
No final de 2022, o Cuiabá pagou R$ 4 milhões ao Ceará por Fernando Sobral. O contrato do meio-campista com o Dourado vai até o fim de 2027.
No Coxa, Fernando Sobral disputará vaga com Wallisson, Sebástian Gómez, Vini Paulista e o recém-contratado Willian Oliveira.
Carreira de Fernando Sobral, reforço do Coritiba
Criado e formado no Guarany de Sobral-CE, Fernando Sobral estreou profissionalmente em 2012. Ele teve passagens por Horizonte, Icasa, Fluminense de Feira-BA e Sampaio Corrêa até chegar ao Ceará em 2019.
Pelo Vozão, em cinco temporadas, o volante fez 10 gols e deu 10 assistências em 220 partidas. Neste ano, foram dois gols e uma assistências em 49 jogos, sendo 33 como titular.
Em dezembro de 2022, Fernando Sobral foi comprado pelo Cuiabá e fez 100 partidas entre 2023 e 2024. No Dourado, marcou 11 gols e deu 10 assistências.
Reforços do Coritiba
O Coritiba já anunciou quatro jogadores: o lateral-direito Tinga, os volantes Willian Oliveira e Fernando Sobral, e o atacante Pedro Rocha. O Coxa também tem acertos com o zagueiro Thiago Santos (Fluminense), o meia Gustavo (Al-Ahli) e os atacantes Breno Lopes (Fortaleza) e Lavega (Fluminense).
