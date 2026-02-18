Torcedores do Vasco analisam passagem de Coutinho pelo Cruz-Maltino

A segunda passagem de Philippe Coutinho pelo Vasco chegou ao fim de forma surpreendente, após o meia solicitar a rescisão contratual junto à diretoria cruz-maltina. O retorno do camisa 10, que gerou grande expectativa na torcida quando retornou da Europa, termina com avaliações divididas — e números que ajudam a explicar o sentimento do torcedor.

continua após a publicidade

➡️ Olheiro Lance!: saída de Coutinho abre espaço na folha do Vasco; veja opções para reposição

Torcida avalia passagem de Coutinho no Vasco

Em enquete realizada no canal do Vasco do Lance!, os torcedores avaliaram o desempenho de Coutinho em seu retorno a São Januário. Confira os resultados e as respectivas porcentagens:

Ótima – 60 votos (3,85%)

Boa – 130 votos (8,35%)

Regular – 369 votos (23,70%)

Deixou a desejar – 944 votos (60,64%)

Ruim – 58 votos (3,72%)

Total de votos: 1.561

A maioria expressiva (60,64%) considerou que o meia "deixou a desejar", enquanto apenas 12,2% avaliaram a passagem como positiva (somando "ótima" e "boa"). Os números refletem uma frustração de boa parte da torcida, que esperava um impacto maior do jogador revelado pelo clube.

continua após a publicidade

Coutinho e Rayan em campo pelo Vasco (Foto: Alexandre Durão/Gazeta Press)

➡️ Saída de Coutinho do Vasco reforça fala de ex-treinador da Seleção: 'Precisa de carinho'

Números de Coutinho no Vasco (segunda passagem)

🥅 Jogos: 81

⚽ Gols: 17 (0,21 por jogo)

🅰️ Assistências: 7 (0,09 por jogo)

+ Aposte na partida em Vasco x Fluminense no Cariocão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Em 81 partidas, Coutinho teve participação direta em 24 gols, com média de aproximadamente 0,30 participação em gols por jogo. Embora os números não sejam desprezíveis, ficaram abaixo da expectativa criada em torno de um atleta com passagens por grandes clubes europeus e pela Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.