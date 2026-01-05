Coritiba goleia o Real-RR e se recupera na Copinha; veja os gols
Coxa aplica 9 a 0 e segue vivo na competição
O Coritiba goleou o Real-RR por 9 a 0 na tarde desta segunda-feira (5), no estádio Galileu de Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista (SP), pela segunda rodada do Grupo 14, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A goleada alviverde só ficou atrás dos 10 a 0 contra o União Barbarense-SP, na Copinha de 2016.
Superior desde o início, o Coxa abriu três gols de vantagem no primeiro tempo com Fellipe Mendes, Guilherme Porto e Diego Alves. Os três tentos foram em bonitas jogadas.
Na volta do intervalo, o Coritiba marcou mais seis gols em menos de 30 minutos. Pedro Marques, Luiz Felipe (duas vezes), Guilherme Porto, Ian Lucas e Richard fecharam a goleada. A equipe coxa-branca até marcou o 10º gol, mas foi anulado por impedimento.
Com o resultado, o Coritiba ocupa a segunda colocação, com 3 pontos, atrás da Ponte Preta, que tem 6 pontos. Meia Noite-SP e Real-RR possuem 1 ponto. No primeiro jogo, o Coxa perdeu da Macaca por 4 a 2.
Próximos jogos de Coritiba e Real-RR na Copinha
O Coritiba volta a campo contra o Meia Noite-SP na quinta-feira (8), às 15h15 (de Brasília), no estádio Galileu de Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista (SP). O Real-RR encara a Ponte Preta, às 13h, no mesmo local. Os dois jogos terão transmissão pelo Youtube do Paulistão.
✅ FICHA TÉCNICA
CORITIBA 9X0 REAL-RR
COPINHA - 2ª RODADA
📆 Data e horário: Segunda-feira, 5 de janeiro, às 15h15 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Galileu de Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista (SP)
🥅 Gols: Felipe Mendes 10/1ºT, Guilherme Porto 20/1ºT, Diego Alves 42/1ºT, Pedro Marques 3/2ºT, Luiz Felipe 12/2ºT (Coritiba), Guilherme Porto 13/2ºT, Lucas Ian 18/2ºT, Luiz Felipe 21/2ºT, Richard 28/2ºT
🟨 Cartão amarelo: Marreta (Real-RR)
🟥 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: André Antônio de Biaggi
🚩 Assistentes: Camilo Ribeiro e João Messias
🖥️ Quarto árbitro: Rafael Castelli Prini
⚽ESCALAÇÕES
CORITIBA (Técnico: Ivo de Sá, Pepo)
Santiago; Luiz Felipe, Ruan Matheus, Gabriel Ibson e Pedro Pane; Lucas Ian, Diego Alves e Guilherme Porto; Pedro Marques (João Botelho), Felipe Mendes e Rafael Delfes (Dalla Corte).
REAL-RR (Técnico: Julio Cesar)
Willy; Milton, Jairo, William e Cauã; Marreta, Pepeu (Thiago) e Ceará; VT, Velazco e Maramaldo (Ferrugem).
