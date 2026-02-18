O goleiro Bruno, condenado em 2013 a 22 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta quarta-feira (18). Assim, ele está apto para estrear pelo Vasco-AC contra o Velo Clube, nesta quinta-feira (19), pela primeira fase da Copa do Brasil.

O jogador integra o elenco desde o início da semana. O técnico Eric Rodrigues havia informado que, caso a regularização fosse concluída a tempo, o goleiro seria titular na partida.

Com a confirmação no BID, Bruno assume a posição ocupada por Lucão, que atuou na derrota por 3 a 1 para o Independência, pela quinta rodada do Campeonato Acreano.

Vasco-AC e Velo Clube disputam a vaga em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. O classificado enfrentará o Vila Nova como mandante na segunda fase.

Bruno está em liberdade desde 2019, quando passou a cumprir pena em regime aberto. O caso envolvendo o ex-camisa um do Flamengo com a modelo Eliza Samudio, de 25 anos à época, teve grande repercussão nacional.

Goleiro Bruno regularizado no BID pelo Vasco-AC (Foto: Reprodução)

