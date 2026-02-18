FMF divulga áudio do VAR de gol anulado da URT em jogo contra o Cruzeiro

Quatro dias depois da última rodada do Campeonato Mineiro, a Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgou os áudios do VAR do lance polêmico de gol da URT na partida contra o Cruzeiro. Após a derrota por 2 a 1, a equipe de Patos de Minas chegou a pedir publicamente a publicação dos vídeos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Antes mesmo de o gol ser marcado por Moyses, Helen Aparecida Araújo, primeira assistente do VAR, cita uma possível posição de impedimento de Federico. Durante a checagem, ela ressalta que se tratava de um lance 'fino'.

– Dá uma baixa nesse domínio. Não tem mão, pode calibrar. Mais um (frame), menos um, menos um (ajustando a origem da jogada). Provavelmente é o calcanhar do de branco. Fecha no de chuteira verde (Federico). Pela câmera 7. Nesse pé, ok, pode subir. Vem no atacante agora, embaixo, sobe (pé de Matheus Henrique). Exatamente aí, na ponta do pé dele, na parte preta do pé dele. Pode voltar. Campo de gol. Impedimento, ok. Hieger, Michel falando, factual, impedimento, muito fino – analisou o árbitro de vídeo da partida, Michel Patrick Costa Guimarães, em vídeo divulgado pela FMF.

continua após a publicidade

Reclamação da URT

No dia seguinte ao jogo, a URT usou suas redes sociais para reclamar da decisão de anular o gol. A equipe reclamava que as imagens divulgadas durante a partida levantavam sérios questionamentos quanto ao critério técnico.

– A arbitragem que tivemos nesse jogo foi extremamente equivocada, com o quarteto de arbitragem perdido em suas ações, sem critérios definidos e com um VAR apresentando decisões tendenciosas, induzindo o árbitro a erros – diz trecho da nota.

continua após a publicidade

– O tratamento dado às duas equipes foi muito diferente, desde o extracampo incluindo atraso na entrada dos atletas e tratamento aos bancos de reserva até o critério nas tomadas de decisão do árbitro de campo, Hieger Túlio, e do árbitro de vídeo, Michel Patrick – prossegue a URT.

Como foi URT x Cruzeiro?

O Cruzeiro venceu a URT fora de casa na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. A equipe comandada por Tite foi superior e bateu a equipe de Patos de Minas por 2 a 1, com gols de Kaio Jorge e Arroyo.

Kaiki recebeu na esquerda e passou para Gerson encontrar o camisa 10, que chutou para defesa de Ariel. Na sobra, Gerson passou para trás e encontrou o artilheiro do Mineiro que, livre, estufou as redes.

Kaio Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Nos acréscimos do primeiro tempo, o aniversariante Arroyo foi acionado mais uma vez por William em profundidade pelo lado direito, conduziu a bola até a área e tocou na saída do goleiro Ariel para ampliar para o Cabuloso.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 15 pontos, com cinco vitórias e três derrotas. Com isso, a equipe terá a vantagem de decidir a semifinal dentro de casa.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Mineiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.