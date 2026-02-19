menu hamburguer
São Paulo

Por que a rescisão entre São Paulo e Oscar ainda não foi concluída?

Tricolor ainda acerta questões burocráticas

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 19/02/2026
11:08
Oscar São Paulo
imagem cameraConversas envolvem Rui Costa e empresário de Oscar (Foto: São Paulo / Divulgação)
O São Paulo ainda não definiu a rescisão contratual de Oscar. O meia anunciou a aposentadoria ao fim da última temporada, mas o vínculo com o clube, válido até o final de 2027, segue em aberto.

Há valores pendentes que precisam ser equacionados. Nas tratativas, estão à frente o diretor Rui Costa e o empresário do jogador, Giuliano Bertolucci. As informações foram publicadas inicialmente pelo UOL e confirmadas pelo Lance!.

Entre os pontos em discussão estão as luvas de 2 milhões de euros acordadas na assinatura do contrato, quantia que seria diluída até 2027. Com o encerramento antecipado do vínculo, Oscar teria recebido apenas parte do montante. Também entram na negociação valores referentes a direitos de imagem em atraso, ainda da gestão anterior. Segundo apurou a reportagem, não há, até o momento, um prazo definido para a conclusão do acordo.

Oscar resolveu se aposentar após problema médico

Em novembro, Oscar ficou internado após um incidente durante um exame médico, no qual passou mal e desmaiou durante uma avaliação na bicicleta. O atleta foi diagnosticado com com síndrome vasovagal, que é responsável por gerar estes quadros. Após o ocorrido, Oscar optou pela aposentadoria.

A síndrome vasovagal é a causa mais comum de desmaio. Ela ocorre quando há uma resposta exagerada do nervo vago, que regula funções involuntárias do corpo, como a frequência cardíaca e a pressão arterial. O coração desacelera e os vasos sanguíneos se dilatam, levando a uma queda abrupta da pressão arterial e, consequentemente, a uma redução do fluxo de sangue para o cérebro. Essa falta temporária de oxigênio no cérebro pode causar um desmaio.

Oscar vem participando dos treinos no São Paulo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
Oscar decidiu se aposentar no final do ano (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

