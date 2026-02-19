O Botafogo não conseguiu superar os efeitos dos quase 4 mil metros de altitude e perdeu para o Nacional Potosí por 1 a 0 na noite da última quarta-feira (18), pela ida da segunda fase preliminar da Libertadores. Um dos atletas que sofreu com o ar rarefeito foi o goleiro Léo Linck, que chegou a pedir atendimento no gramado ainda no primeiro tempo.

Léo Linck explicou como foi afetado. O goleiro trabalhou em uma sequência de lances com defesas e participação na saída de jogo e, quando foi exigido, desabou no campo do Estádio Victor Ugarte.

— Não estava vindo nada de ar, estávamos num momento complicado do jogo também. Eu já tinha vindo para Bolívia, mas não para Potosí. Você vai para frente, volta, na terceira vez o ar não veio. Como eu posso pedir atendimento e não sair de campo, aí usei desse privilégio — disse o goleiro, à "GE TV".

Planejamento do Botafogo

O goleiro alvinegro esteve no grupo de atletas que chegou seis dias antes do confronto em Potosí visando adaptação aos efeitos da altitude. Léo Linck, apesar da derrota, foi um dos destaques do Alvinegro na Bolívia.

— Viemos antes justamente para adaptar, é totalmente diferente, a bola vem muito mais rápida, varia muito mais. Eles falaram que tinha possibilidade (de ser titular), Neto jogaria contra o Flamengo e eu tinha possibilidade de jogar. Vim para me adaptar e o resultado foi complicado, mas deu certo ali.

O Botafogo decidirá a classificação para a terceira fase da Libertadores na próxima quarta-feira (25), no Nilton Santos, precisando vencer por dois gols de diferença. Antes, no sábado (21), terá compromisso diante do Boavista pela ida da semifinal da Taça Rio, pelo Campeonato Carioca.

