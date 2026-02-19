Rogério Ceni crê em virada do Bahia na Libertadores: 'Total convicção'

O Bahia foi derrotado pelo O'Higgins-CHI por 1 a 0 na noite da última quarta-feira (18), fora de casa, pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da Copa Libertadores. Em coletiva após o revés, o técnico Rogério Ceni demonstrou confiança na virada.

— Foi um primeiro tempo desastroso para a gente. Nos complicamos no primeiro arremesso lateral. fizemos uma mudança cedo para ter maior controle de jogo. Muitas peças não jogaram bem, melhoramos no segundo tempo, tivemos controle de jogo, posse de bola, mas não conseguimos ser efetivos - disse.

— Foi o placar de 1 a 0 que acontece muito em Copa Libertadores, temos que estar preparados para reverter, contamos muito com o nosso torcedor e temos que fazer um jogo superior a esse para conseguir essa vaga. Mas temos total convicção de que conseguiremos reverter esse placar de hoje - adicionou o treinador.

Partida entre O'Higgins e Bahia, pela Copa Libertadores (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

— Vamos tentar corrigir essa semana. Temos um jogo pelo Campeonato Baiano no final de semana, mas o objetivo principal é a Copa Libertadores e nós não podemos desanimar por um jogo. Quando você faz um jogo tão abaixo quanto o primeiro tempo nosso e sai 1 a 0 contra, você volta, coloca a cabeça no lugar e recomeçar tudo novamente - finalizou Ceni.

O Esquadrão sofreu um gol logo nos primeiros minutos do jogo. González ficou com a bola pela direita e chutou colocado, sem chances para o goleiro Ronaldo. A equipe baiana melhorou em rendimento na etapa final e teve chances, mas terminou a partida sem balançar as redes.

Jogo de volta do Bahia na Libertadores

A partida de volta entre Bahia e O'Higgins acontecerá na próxima quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Em caso de empate no agregado, a decisão será nos pênaltis.