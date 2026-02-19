Após dias de negociação, o Fortaleza acertou a venda do atacante Adam Bareiro ao Boca Juniors-ARG. A informação é da "Espn Argentina", que deu mais detalhes a respeito do acordo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

A primeira oferta do clube xeneize era de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,7 milhões na cotação atual). O Tricolor estava disposto a negociar, mas queria receber um valor maior - a equipe cearense tem 50% dos direitos e o River Plate-ARG possui os outros 50%.

O Boca elevou o montante para 3,5 milhões de dólares (R$ 18,2 milhões na cotação atual) e o Leão aceitou o acordo, como relatou o veículo argentino. Bareiro viajará ao país nesta semana para realizar os exames médicos.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nas partidas do Fortaleza no Campeonato Cearense!*

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Adam Barrero na partida entre Botafogo e Fortaleza, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

O principal centroavante do Boca Juniors é Edinson Cavani, que tem longa passagem pelo futebol europeu. Milton Giménez, alternativa no setor, foi operado por conta de uma pubalgia e deve ficar fora por dois a três meses.

continua após a publicidade

Com quatro gols em oito jogos no ano, Bareiro era um dos poucos nomes ofensivos que não tinham deixado o Tricolor após a queda para a Série B. A busca por vaga na Copa do Mundo é um fator que pode ter sido relevante na decisão do atleta.

➡️ Fortaleza vence Ferroviário e abre vantagem na semifinal do Cearense

Próximo jogo do Fortaleza

O Fortaleza voltará a campo neste fim de semana, valendo pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Defendendo uma vantagem de 2 a 0, o Leão receberá o Ferroviário no sábado (21), às 17h (de Brasília).