A saída de Philippe Coutinho do Vasco da Gama ganhou espaço na imprensa espanhola nesta quinta-feira (19). Publicações de jornais como o Sport, da Catalunha, e o Marca, de Madri, destacaram o pedido de rescisão contratual feito pelo meia-atacante, que tinha vínculo até junho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ambos os veículos classificaram a decisão como inesperada dentro do cenário do futebol brasileiro. As reportagens associaram o movimento ao ambiente de pressão enfrentado pelo jogador nas últimas semanas, especialmente após as vaias recebidas na partida contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. O fato de Coutinho ter deixado o campo e não ter retornado ao banco de reservas foi tratado como ponto central na narrativa construída pelos jornais europeus.

continua após a publicidade

Saída de Coutinho do Vasco é debatida na Espanha

O Sport contextualizou a saída dentro do momento esportivo do Vasco. A publicação citou o início de temporada irregular, o clima de tensão em São Januário e a cobrança crescente da torcida. A análise destacou que, apesar de atuações pontuais consideradas positivas, o jogador não conseguiu manter regularidade física e técnica desde o retorno. A reportagem apontou que as expectativas criadas em torno do meia não se confirmaram plenamente ao longo da passagem.

Já o Marca adotou um enfoque mais direto sobre o aspecto contratual. O veículo ressaltou que Coutinho estava em conversas para renovação antes de solicitar a rescisão do vínculo. A publicação também citou a decisão como irreversível, citando informações de bastidores e fontes próximas ao atleta.

continua após a publicidade

Coutinho fez um dos gols do Vasco sobre o Botafogo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Ambos os jornais apontaram a reação da torcida como fator relevante no desfecho. As reportagens enfatizaram que as vaias sofridas pelo jogador em seu próprio estádio representaram um marco na relação entre atleta e arquibancada.

O Sport mencionou ainda o desgaste emocional relatado pelo meia, destacando que o jogador utilizou as redes sociais para explicar a decisão. O Marca acrescentou que a saída gerou divisões internas no clube carioca. Segundo a publicação, parte da diretoria defendia a permanência do jogador, enquanto outro grupo já considerava encerrado o ciclo do atleta.

+ Aposte nos próximos jogos do futebol europeu!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.