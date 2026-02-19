São Paulo estuda as renovações de Lucas Moura e Calleri

O São Paulo começou a estudar as renovações de Lucas Moura e Calleri. A dupla tem contrato até o final do ano, mas o Tricolor pensa em iniciar as negociações.

continua após a publicidade

O Tricolor ainda não fez propostas, porém é uma ideia que existe internamente. Lucas retornou ao clube em 2023, mas é visto como um nome de liderança do elenco.

Enquanto isso, Calleri tem sido um dos destaques deste início de ano. Mesmo depois de enfrentar uma última temporada complicada, após romper o LCA do joelho, o argentino tem vivido um dos melhores começos de ano da sua carreira. Mesmo que as conversas ainda não tenham iniciado, existe um entendimento no qual os jogadores aguardariam o São Paulo para ouvir as propostas.

continua após a publicidade

(Foto: Erico Leonan / SPFC)

Escola de samba ligada a uma das torcidas organizadas do São Paulo, a Dragões da Real apresentou o enredo "Guerreiras Icamiabas – Uma lendária história de força e resistência". Felipe Araújo/Liga-SP

















➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Luciano deve renovar

O São Paulo assinou a renovação contratual de Luciano. Com vínculo até o fim de 2026, as conversas estavam em andamento desde a última semana, segundo apurou o Lance!. A reportagem confirmou que o acordo está fechado e depende apenas do anúncio oficial.

A tendência é que o contrato seja prorrogado por mais duas temporadas. Durante as tratativas, também foi discutida uma valorização salarial. As negociações avançaram de forma positiva e restavam apenas ajustes finais.

continua após a publicidade

A partir da metade deste ano, o camisa 10 já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. Desde 2025, o atacante vinha sendo sondado por clubes do exterior. Em 2023, recebeu uma proposta considerada muito alta do Damac FC, recusada pelo próprio jogador. Na ocasião, alegou o desejo de disputar a final da Copa do Brasil, competição da qual se sagrou campeão posteriormente.

+ Aposte na vitória do São Paulo no Brasileirão e no Campeonato Paulista

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.