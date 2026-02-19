Ingressos de Atlético-MG x América estão à venda: veja preços e onde comprar

O Atlético iniciou nesta quinta-feira (19) a venda de ingressos para a partida contra o América Mineiro pelo Campeonato Mineiro. Os times se enfrentam na Arena MRV na próximo domingo (22), às 18h em jogo de ida da semifinal do estadual. Clique aqui para comprar os bilhetes.

O Atlético iniciou nesta quinta-feira (19) a venda de ingressos para a partida contra o América Mineiro pelo Campeonato Mineiro. Os times se enfrentam na Arena MRV na próximo domingo (22), às 18h em jogo de ida da semifinal do estadual. Clique aqui para comprar os bilhetes.

Os valores dos ingressos partem de R$ 29,90 no Setor Inter Norte para sócios do clube, Galo na Veia, incluindo o GNV da Massa, modalidade gratuita de associação.

Abertura das vendas dos ingressos

19/2 – 10h: Forte e Vingador / Preto (planos feitos até 3 de março de 2025)

19/2 – 14h: Internacional / Preto (planos feitos a partir de 4 de março de 2025)

19/2 – 17h: Prata

19/2 – 19h: Branco / Clubes

19/2 – 20h: GNV da Massa

20/2 – 9h: 4 Adicionais para todas as modalidades do GNV (exceto GNV da Massa)

20/2 – 9h: Público Geral

20/2 – 9h: Setor Inter Norte para todos os planos

20/2 – 12h: Visitante

Preços dos Ingressos Atlético x América

Inter Sul (Portões 11 e 15)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 37,50

GNV Preto: R$ 43,73

GNV Prata: R$ 50,00

GNV Branco: R$ 56,25

GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 62,50

Inteira / GNV da Massa: R$ 125,00

Inter Norte (Portão 6)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90

GNV Preto: R$ 29,90

GNV Prata: R$ 29,90

GNV Branco: R$ 29,90

GNV da Massa: R$ 29,90

GNV Clubes: R$ 29,90

Meia-entrada: R$ 49,83

Inteira: R$ 99,65

Inter Leste (Portões 5 e 12)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 48

GNV Preto: R$ 56

GNV Prata: R$ 64

GNV Branco: R$ 72

GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 80

Inteira / GNV da Massa: R$ 160

Atlético x América

Inter Oeste (Portão 14)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 60

GNV Preto: R$ 70

GNV Prata: R$ 80

GNV Branco: R$ 90

GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 100

Inteira / GNV da Massa: R$ 200

Brahma Norte (Portão 4)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 60,90

GNV Preto: R$ 71,05

GNV Prata: R$ 81,20

GNV Branco: R$ 91,35

GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 101,50

Inteira / GNV da Massa: R$ 203

Brahma Sul (Portão 13)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 69,90

GNV Preto: R$ 81,55

GNV Prata: R$ 93,20

GNV Branco: R$ 104,85

GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 116,50

Inteira / GNV da Massa: R$ 233

Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 120

GNV Preto: R$ 140

GNV Prata: R$ 160

GNV Branco: R$ 180

GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 200

Inteira / GNV da Massa: R$ 400

Brahma Leste Premium (Portão 8)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 156

GNV Preto: R$ 182

GNV Prata: R$ 208

GNV Branco: R$ 234

GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 260

Inteira / GNV da Massa: R$ 520

Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 180

GNV Preto: R$ 210

GNV Prata: R$ 240

GNV Branco: R$ 270

GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 300

Inteira / GNV da Massa: R$ 600

Lounge Oeste (Portão 1): R$ 350

Lounge Leste (Portão 1): R$ 400

Lounge GNV Premium (Portão 1):R$ 600

Camarote Adicional (Portão 1): R$ 300,00

TORCIDA VISITANTE

ingressos.galonaveia.com.br

Início: 20/2 (a partir de 12h) – acesso exclusivo por reconhecimento facial

Acesso: Portões 19 e 20

Setor: Visitante

Preço: Inteira: R$ 99,65 / Meia: R$ 49,83

Atlético x América

Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV

Como chegar à Arena MRV?

Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada.