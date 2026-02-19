Ingressos de Atlético-MG x América estão à venda: veja preços e onde comprar
Equipes se enfrentam no próximo domingo às 18h
O Atlético iniciou nesta quinta-feira (19) a venda de ingressos para a partida contra o América Mineiro pelo Campeonato Mineiro. Os times se enfrentam na Arena MRV na próximo domingo (22), às 18h em jogo de ida da semifinal do estadual. Clique aqui para comprar os bilhetes.
Os valores dos ingressos partem de R$ 29,90 no Setor Inter Norte para sócios do clube, Galo na Veia, incluindo o GNV da Massa, modalidade gratuita de associação.
Abertura das vendas dos ingressos
19/2 – 10h: Forte e Vingador / Preto (planos feitos até 3 de março de 2025)
19/2 – 14h: Internacional / Preto (planos feitos a partir de 4 de março de 2025)
19/2 – 17h: Prata
19/2 – 19h: Branco / Clubes
19/2 – 20h: GNV da Massa
20/2 – 9h: 4 Adicionais para todas as modalidades do GNV (exceto GNV da Massa)
20/2 – 9h: Público Geral
20/2 – 9h: Setor Inter Norte para todos os planos
20/2 – 12h: Visitante
Preços dos Ingressos Atlético x América
Inter Sul (Portões 11 e 15)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 37,50
GNV Preto: R$ 43,73
GNV Prata: R$ 50,00
GNV Branco: R$ 56,25
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 62,50
Inteira / GNV da Massa: R$ 125,00
Inter Norte (Portão 6)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90
GNV Preto: R$ 29,90
GNV Prata: R$ 29,90
GNV Branco: R$ 29,90
GNV da Massa: R$ 29,90
GNV Clubes: R$ 29,90
Meia-entrada: R$ 49,83
Inteira: R$ 99,65
Inter Leste (Portões 5 e 12)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 48
GNV Preto: R$ 56
GNV Prata: R$ 64
GNV Branco: R$ 72
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 80
Inteira / GNV da Massa: R$ 160
Clique aqui para comprar os ingressos de Atlético x América
Inter Oeste (Portão 14)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 60
GNV Preto: R$ 70
GNV Prata: R$ 80
GNV Branco: R$ 90
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 100
Inteira / GNV da Massa: R$ 200
Brahma Norte (Portão 4)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 60,90
GNV Preto: R$ 71,05
GNV Prata: R$ 81,20
GNV Branco: R$ 91,35
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 101,50
Inteira / GNV da Massa: R$ 203
Brahma Sul (Portão 13)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 69,90
GNV Preto: R$ 81,55
GNV Prata: R$ 93,20
GNV Branco: R$ 104,85
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 116,50
Inteira / GNV da Massa: R$ 233
Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 120
GNV Preto: R$ 140
GNV Prata: R$ 160
GNV Branco: R$ 180
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 200
Inteira / GNV da Massa: R$ 400
Brahma Leste Premium (Portão 8)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 156
GNV Preto: R$ 182
GNV Prata: R$ 208
GNV Branco: R$ 234
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 260
Inteira / GNV da Massa: R$ 520
Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 180
GNV Preto: R$ 210
GNV Prata: R$ 240
GNV Branco: R$ 270
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 300
Inteira / GNV da Massa: R$ 600
Lounge Oeste (Portão 1): R$ 350
Lounge Leste (Portão 1): R$ 400
Lounge GNV Premium (Portão 1):R$ 600
Camarote Adicional (Portão 1): R$ 300,00
TORCIDA VISITANTE
Endereço para compra: ingressos.galonaveia.com.br
Início: 20/2 (a partir de 12h) – acesso exclusivo por reconhecimento facial
Acesso: Portões 19 e 20
Setor: Visitante
Preço: Inteira: R$ 99,65 / Meia: R$ 49,83
Clique aqui para comprar os ingressos de Atlético x América
Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV
Como chegar à Arena MRV?
Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.
Tudo sobre
