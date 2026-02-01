Mosaicos em Flamengo x Corinthians viralizam: 'Absurdos'

A entrada a campo de Flamengo e Corinthians, deste domingo (1), no Mané Garrincha, pela final da Supercopa do Brasil, foi marcada pela festa das torcidas. Ambas realizaram mosaicos em homenagens aos respectivos clubes, que decidem o primeiro título nacional da temporada brasileira.

De um lado, os torcedores do Flamengo apostaram no modelo tradicional de mosaico. Os presentes no setor destinado ao Rubro-Negro levantaram papéis, que juntos formaram uma imagem de um urubu, mascote do clube, com uma coroa.

Já a torcida do Corinthians apostou em um modelo mais ousado. Com o apoio de um bandeirão, os torcedores do Timão realizaram um mosaico 3D. Ambas as festas das torcidas viralizaram nas redes sociais, veja a repercussão abaixo:

