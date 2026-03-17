Após grave lesão, Calleri vive melhor início de temporada pelo São Paulo; veja números

O atacante Jonathan Calleri talvez não imaginasse que fosse ter um início de temporada em 2026 tão goleadora pelo São Paulo, já que retornou há pouco tempo de uma grave lesão no joelho, que o deixou de fora dos gramados por quase dez meses. Os números neste ano vêm surpreendendo rodada a rodada.

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Esta é a sétima temporada do jogador no São Paulo e, comparando o início da temporada passada, quando ainda não havia se lesionado gravemente, com o começo desta, os números são surpreendentes.

Até o momento foram 15 partidas, sendo nove como titular, e nove gols anotados. Em 2025, nos 15 primeiros jogos do argentino, foram 12 como titularer, mas apenas três bolas na redes, além de quatro assistências, ou seja, número de tentos muito melhores do que antes de romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em abril.

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Até então, o melhor início de ano do camisa 9 tricolor tinha sido em 2022, quando fez oito gols nas primeiras 15 partidas. Aquela foi sua temporada mais artilheira pelo clube, com 27 gols em 67 jogos.

Na última semana, aliás, Calleri ajudou a colocar o São Paulo na liderança do Brasileirão, marcando gols nas duas últimas partidas do time, nas vitórias contra a Chapecoense, por 2 a 0, e RB Bragantino, por 2 a 1. Na primeira, foi justamente quando o Tricolor assumiu a liderança e, na segunda, o gol da virada garantiu o time mais uma rodada no topo da tabela de classificação.

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O jogador é uma das principais esperanças do time de Roger Machado para manter o São Paulo na liderança antes da pausa para a Data Fifa. O São Paulo terá uma semana com dois jogos difíceis: o primeiro será contra Atlético-MG, na quarta-feira (18), em Belo Horizonte, e no sábado (21), contra o vice-líder Palmeiras, no Morumbis.

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Calleri nos primeiros 15 jogos em 2026 x 2025:

Titular: 9 x 12 Gols: 9 x 3 Assistências: 0 x 4 Minutos para participar de gol: 103 x 144 Conversão de grandes chances: 54% x 29% Finalizações por jogo: 2.0 x 1.7 Duelos aéreos ganhos por jogo: 2.4 x 2.1 Faltas sofridas por jogo: 1.3 x 1.4 Nota Sofascore: 6.97 x 6.99

*Os dados acima são do Sofascore

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