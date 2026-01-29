Público baixo e Flamengo vice: relembre título do Corinthians na Supercopa

O Corinthians busca o bicampeonato da Supercopa Rei contra o Flamengo no próximo domingo (1º), em Brasília. Esta será a segunda participação do Timão na competição nacional. Na única vez em que disputou o torneio, em 1991, o clube alvinegro conquistou o título justamente diante do adversário carioca.

Foi a segunda edição da competição nacional, que foi descontinuada e só retornou em 2020. Na primeira, em 1990, o Grêmio bateu o Vasco em uma decisão com duas partidas. No ano seguinte, a CBF estabeleceu a final em jogo único.

Em 1991, o Timão se classificou após conquistar o Campeonato Brasileiro da temporada anterior. O adversário foi o Flamengo, campeão da Copa do Brasil em 1990. A decisão foi disputada no Morumbi, até então, o principal palco esportivo da capital paulista.

Atualmente, a competição tem um grande prestígio, e é decidido em campo neutro. Neste ano, será no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Naquele ano, o torneio não tinha tanta relevância no cenário nacional. Apenas 2.706 pessoas estiveram no Morumbi no dia 27 de janeiro de 1991.

O Corinthians entrou em campo com a base da equipe que bateu o São Paulo nas finais do Brasileirão de 1990. Nelsinho Baptista escalou o Timão com: Ronaldo; Giba, Marcelo, Jacenir; Márcio, Tupãzinho, Neto e Fabinho; Paulo Sérgio e Mauro.

O Flamengo contava com um futuro ídolo do Timão em seu elenco: Marcelinho Carioca. A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo entrou em campo com: Zé Carlos; Aílton, Adílson, Rogério e Piá; Uidemar, Júnior, Marcelinho e Alcindo; Nélio e Zinho.

Corinthians venceu o Flamengo na Supercopa do Brasil de 1991 (Foto: Acervo/Gazeta Press)

Gol do craque

A partida foi apitada por José Mocelin. O jogo seguia empatado até os 25 minutos do segundo tempo, quando brilhou a estrela de Neto. Giba cruzou, o camisa 10 dividiu com o goleiro de cabeça, aproveitou a sobra e marcou o gol do título.

O camisa 10 disputou 228 jogos pelo Timão. Foi o último título de Neto com a camisa alvinegra em sua primeira passagem. Posteriormente, participou da campanha da conquista do Paulistão de 1997.

Decisão

O torneio voltou a ser disputado em 2020. Desde então, o Timão ainda não havia participado da Supercopa Rei. O Corinthians faz parte de um seleto grupo de seis times que já conquistaram a competição. O maior campeão é o Flamengo, que venceu três vezes a competição, em 2020, 2021 e 2025.