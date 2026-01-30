Em preparação para a Supercopa Rei, o Flamengo acompanhou a quinta rodada do Campeonato Carioca e contou com um bom resultado na luta para não disputar o quadrangular contra o rebaixamento no Estadual. Na noite desta sexta-feira (30), no Laranjão, o Bangu venceu o Nova Iguaçu de virada pelo placar de 2 a 1 e ajudou o Rubro-Negro, que passou a sonhar com a classificação para as quartas de final.

continua após a publicidade

➡️ Lucas Paquetá é regularizado no BID da CBF e pode reestrear pelo Flamengo

Vini Charopem abriu o placar para a equipe da Baixada Fluminense, mandante do duelo, mas PK, duas vezes, garantiu a vitória para o Alvirrubro já na segunda etapa.

Situação do Flamengo

Com o resultado, o Nova Iguaçu permanece na quarta colocação do Grupo B com cinco pontos somados, um a mais em relação ao Flamengo. A equipe comandada por Filipe Luís, vale lembrar, teve o jogo da quinta rodada antecipado para o dia 11 de janeiro e empatou por 1 a 1 com a Portuguesa.

continua após a publicidade

A quinta rodada só terá fim na segunda-feira (2/2), com a partida entre Madureira e Vasco. O Madureira, terceiro colcoado do Grupo B, é outra pedra no sapato do Flamengo, que torcerá para o Tricolor Suburbano não vencer. Se isso acontecer, o Rubro-Negro não poderá mais alcançar a equipe da Zona Norte. No mesmo dia, o Maricá, lanterna do Grupo B, recebe o Volta Redonda e, em caso de vitória, deixará o Fla na última colocação. Ainda nesta sexta-feira, o Boavista empatou com o Sampaio Corrêa e ficou com sete pontos na vice-liderança, atrás do já classificado Botafogo.

Para se classificar para a próxima fase, o Flamengo tem alguns cenários. Veja abaixo:

O mais claro é vencer o Sampaio Corrêa na última rodada, chegar a sete pontos e, com isso, torcer por tropeços de Nova Iguaçu, Boavista (derrota) e Madureira — no caso do Tricolor Suburbano, teria a necessidade de tirar uma diferença de três gols de saldo.

continua após a publicidade

Caso o Maricá vença o Volta Redonda na segunda-feira (1/2), é torcer contra o Tsunami na última rodada, contra o Fluminense, no Maracanã. Se o Flamengo tropeçar no Sampaio Corrêa, será eliminado e terá de disputar o quadrangular de rebaixamento, que será compostos pelas duas piores equipes dos dois grupos.

Filipe Luís durante treino do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

+ Aposte nas partidas do Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.