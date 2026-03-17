Brasileirão 2026 tem média de um técnico demitido por rodada; compare com outros anos

O Brasileirão de 2026 já soma seis demissões de treinadores até a sexta rodada, uma média de um desligamento por rodada. Considerando o mesmo recorte, o número é o maior ao registrado nas últimas quatro edições da Série A.

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Entre os técnicos que deixaram os cargos neste início de Campeonato Brasileiro estão:

Jorge Sampaoli (Atlético-MG) Fernando Diniz (Vasco) Juan Carlos Osorio (Remo) Filipe Luís (Flamengo) Hernán Crespo (São Paulo) Tite (Cruzeiro)

Sampaoli foi o primeiro a cair. O técnico não resistiu à pressão por resultados e acabou demitido pelo Atlético-MG, após empate com o Remo na terceira rodada. O mau início do Brasileirão se somou ao desempenho abaixo do esperado também no estadual e culminou na queda do argentino. Para o lugar dele, o Galo contratou seu compatriota Eduardo Domínguez.

Fernando Diniz foi o segundo a cair. Pressionado desde o fim do ano passado, o treinador não resistiu à eliminação do Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca para o Fluminense. Renato Gaúcho assumiu o comando do Cruz-Maltino.

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Juan Carlos Osório também foi vítima dos estaduais. O técnico colombiano não sobreviveu à derrota no jogo de ida da final do Campeonato Paraense contra o Paysandu. O Remo contratou Léo Conde como o novo treinador.

Filipe Luís e Hermán Crespo foram demitidos por pressão interna e desentendimentos com as diretorias de Flamengo e São Paulo, respectivamente, além de resultados adversos. Apesar das derrotas na Recopa e da Supercopa do Brasil, Filipe caiu após golear o Madureira por 8 a 0 no Carioca. Já Crespo foi desligado apesar de o time estar no G-4 do Brasileirão.

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Por último, Tite foi demitido do Cruzeiro após o empate em casa com o Vasco, mesmo com um jogador a mais. O desempenho já não era satisfatório, e o resultado adverso foi a gota d'água para a diretoria celeste.

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Número de demissões é o maior em quatro edições

As seis demissões do Brasileirão até aqui superam o total de troca de técnicos nas seis primeiras rodadas das últimas três edições Na temporada passada, cinco técnicos haviam deixado os cargos nesse recorte; em 2024 foram duas saídas; em 2023, o número foi de três.

O único recorte recente com índice maior ocorreu em 2022, quando oito treinadores foram demitidos nas até a sexta rodada da competição, sendo quatro destas na após a primeira rodada. Aquela edição terminou com 23 trocas de técnico.

Tite, ex-técnico do Cruzeiro, em jogo contra o Coritiba (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Gazetta Press)<br>

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