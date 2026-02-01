Torcedores se revoltam com expulsão em Flamengo x Corinthians: 'Nunca vi'

O meia Jorge Carrascal foi expulso durante o confronto entre Flamengo e Corinthians, deste domingo (1), no Mané Garrincha, pela final da Supercopa do Brasil. A decisão da arbitragem foi marcada por polêmica e revoltou os torcedores nas redes sociais.

Tudo começou quando o camisa 15 do Rubro-Negro teve um choque, sem bola, com o meia Breno Bidon, no último minuto do primeiro tempo. Em campo, o árbitro Rafael Klein não viu o lance. O VAR, em um primeiro momento, não entrou em ação e as equipes foram para os vestiários.

No retorno, a tecnologia acionou a arbitragem de campo, que ao rever o lance, identificou um soco de Carrascal em Breno Bidon, e assim, expulsou o jogador. A forma da decisão gerou revolta nas redes sociais; veja abaixo:

