'Efeito Zubeldía' muda rumo do Fluminense, que passa a sonhar com Brasileirão

Quando Zubeldía assumiu o Fluminense em 2025 o objetivo era a classificação de forma direta para a Libertadoes. O segundo plano: vencer a Copa do Brasil. A primeira meta foi cumprida, a segunda parou na semifinal. Mas a lógica é a mesma, competições de copa. O Tricolor tem esse formato de disputa com principal objetivo, não por opção, mas por realidade. Desde que o argentino assumiu, porém, a realidade é outra. O Brasileirão passou a ser um sonho palpável.

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Com os elencos ricos de Palmeiras, Flamengo e, eventualmente, Atlético-MG, Botafogo e Cruzeiro nos últimos, o Fluminense passou a apostar suas fichas nas competições mata-mata. A estratégia rendeu uma Libertadores. O momento atual, no entanto, faz o Tricolor enxergar o Brasileirão como um sonho possível.

A competição de pontos corridos, em simultâneo as disputas de copa, exige que o Flu tenha um elenco largo e com regularidade. Após a chegada de Zubeldía, nos números e no campo, o Fluminense mostrou que está mais próximo disso.

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Desde que o argentino assumiu, em setembro de 2025, o Fluminense é o time que mais pontou na competição, com 46 pontos. O Tricolor lidera também estatísticas de vitórias (14), jogos sem sofrer gol (12) e aproveitamento (quase 70%). O grande catalisador dessa campanha do Zubeldía é a força dentro de casa. Como mandante, o Flu acumula 12 vitórias em 12 jogos, com 25 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Evolução como visitante

Problema em 2025, o desempenho como visitante apresenta melhora em 2026. A evolução foi uma missão estabelecida pelo próprio argentino no ano passado. Nos últimos meses da temporada passada, o Fluminense teve dificuldades quando atuou fora de casa. Em oito partidas como visitante nesse período, o time conquistou apenas uma vitória, além de três empates e quatro derrotas.

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Em 2026, o panorama começou a mudar. Em sete partidas como visitante nesta temporada, o Fluminense soma quatro vitórias, um empate e duas derrotas, além de atuações mais sólidas fora de casa. Apesar do recorte ainda ser pequeno para conclusões definitivas, a principal diferença observada está na postura da equipe fora de casa. Em 2026, o Fluminense tem demonstrado comportamento semelhante ao que apresenta no Maracanã.

O time mantém intensidade alta, pressão forte após a perda da bola e capacidade de controlar as ações da partida, mesmo atuando longe de seus domínios. A equipe também tem conseguido recuperar a posse ainda no campo ofensivo e sustentar períodos mais longos de domínio territorial.

Elenco largo

Um dos principais motivos para o sucesso atual é o elenco mais encorpado. Com as novas contratações e o crescimento de outras peças, o Fluminense passou a ter mais de uma opção para cada posição. Nomes como Jemmes, Arana, Bernal, Savarino e John Kennedy são as principais novidades.

O Tricolor ainda passa a contar com mais três nomes recém-contratados, dois deles com expectativa de titularidade. Julián Millán, zagueiro, Rodrigo Castillo, atacante, e Alisson, meia, chegam para reforçar o elenco tricolor.

Jogadores do Fluminense comemoram gol de Arana contra o Athletico-PR (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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O que vem por aí?

Na próxima rodada do Brasileirão, o Fluminense realiza clássico com o Vasco no Maracanã, já nesta quarta-feira (18), às 21h30 (Brasília). No mesmo dia, porém duas horas antes, o Athletico-PR recebe o Cruzeiro na Arena da Baixada.

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