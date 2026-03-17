A história de Müller no São Paulo; jogos, gols e estatísticas

Participou de 16 títulos oficiais, incluindo duas Copas Libertadores e dois Mundiais Interclubes.

É o sétimo maior artilheiro da história do clube, com 160 gols marcados.

Müller jogou pelo São Paulo entre 1984-1988 e 1991-1994, disputando 387 partidas.

Luís Antônio Corrêa da Costa, conhecido como Müller, é um dos maiores ídolos da história do São Paulo Futebol Clube. Atacante de técnica refinada, velocidade e inteligência tática, ele foi protagonista em duas gerações marcantes do clube: os "Menudos do Morumbi", na década de 1980, e o time comandado por Telê Santana que conquistou o mundo no início dos anos 1990. O Lance! relembra a história de Müller no São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Revelado nas categorias de base do São Paulo, Müller rapidamente chamou atenção pela qualidade técnica e pela capacidade de decidir partidas importantes. Sua primeira passagem coincidiu com o surgimento de uma geração ofensiva que encantou o futebol brasileiro.

Após uma experiência no futebol europeu, o atacante retornou ao Morumbi no início dos anos 1990 para viver uma segunda fase ainda mais vitoriosa. Nesse período, foi peça-chave em um dos times mais fortes da história do futebol sul-americano.

continua após a publicidade

Com gols decisivos, participações em conquistas históricas e uma longa trajetória no clube, Müller consolidou seu nome entre os maiores jogadores da história tricolor.

A história de Müller no São Paulo

Müller teve duas passagens principais pelo São Paulo: a primeira entre 1984 e 1988, e a segunda entre 1991 e 1994.

Somando os dois períodos, o atacante disputou 387 partidas oficiais com a camisa tricolor. Nesse recorte, o São Paulo registrou 201 vitórias, além de 116 empates e 68 derrotas.

continua após a publicidade

No ataque, Müller construiu uma marca expressiva. Foram 160 gols marcados, número que o coloca entre os maiores goleadores da história do clube.

Com esse desempenho, o atacante ocupa a posição de sétimo maior artilheiro da história do São Paulo, consolidando sua importância na trajetória do clube.

A revelação nos Menudos do Morumbi

Müller começou a ganhar destaque no São Paulo a partir de 1985, quando passou a integrar a geração conhecida como Menudos do Morumbi, equipe treinada por Cilinho.

O time era marcado por um futebol ofensivo e técnico, com jogadores jovens que rapidamente se tornaram protagonistas. Müller formava o setor ofensivo ao lado de nomes como Careca, Silas e Sidney.

Essa geração conquistou o Campeonato Paulista de 1985, título que marcou a ascensão do atacante no futebol brasileiro.

No ano seguinte, Müller foi fundamental na campanha do Campeonato Brasileiro de 1986. Atuando ao lado de Careca, marcou 11 gols na competição e ajudou o São Paulo a conquistar o título em uma final dramática contra o Guarani.

O retorno e a era Telê Santana

Após passagem pelo futebol europeu, especialmente pelo Torino, Müller retornou ao São Paulo em 1991.

Sua volta coincidiu com a formação de um dos maiores times da história do clube, comandado por Telê Santana. Nesse período, o atacante foi peça importante no esquema ofensivo da equipe.

Logo em sua primeira temporada de retorno, participou da conquista do Campeonato Brasileiro de 1991. Nos anos seguintes, o São Paulo viveria seu auge internacional.

O clube conquistou duas Copas Libertadores da América consecutivas, em 1992 e 1993, além de vencer também dois Mundiais Interclubes nos mesmos anos.

O gol histórico no Mundial de 1993

Um dos momentos mais lembrados da carreira de Müller aconteceu na decisão do Mundial Interclubes de 1993, disputada contra o Milan.

Naquela partida, o atacante marcou um dos gols mais emblemáticos da história do São Paulo. Após receber a bola na área, finalizou girando o corpo e colocou o Tricolor novamente em vantagem.

O gol garantiu a vitória por 2 a 1 e o bicampeonato mundial do clube, eternizando o nome de Müller na história são-paulina.

Títulos de Müller pelo São Paulo

Durante suas passagens pelo clube, Müller participou de um dos períodos mais vitoriosos da história do São Paulo.

Entre as conquistas estão quatro Campeonatos Paulistas: 1985, 1987, 1991 e 1992.

No cenário nacional, o atacante levantou dois Campeonatos Brasileiros, em 1986 e 1991.

Internacionalmente, fez parte da equipe que conquistou duas Copas Libertadores da América (1992 e 1993) e dois Mundiais Interclubes (1992 e 1993).

O São Paulo também venceu a Supercopa Libertadores de 1993, ampliando ainda mais a lista de conquistas daquele elenco.

Ao todo, Müller participou de 16 títulos oficiais pelo São Paulo, consolidando uma trajetória marcada por gols importantes, atuações decisivas e protagonismo em alguns dos momentos mais gloriosos da história do clube.