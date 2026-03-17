Cuiabano chega aos 100 jogos como profissional e se consolida como titular no Vasco

O lateral-esquerdo Cuiabano vive um momento marcante na carreira. No último domingo (15), o jogador alcançou a marca de 100 partidas como profissional ao entrar em campo pelo Vasco contra o Cruzeiro. A atuação também foi especial por outro motivo: o defensor deu assistência e iniciou como titular pela primeira vez sob o comando do técnico Renato Gaúcho.

continua após a publicidade

➡️ Jogadores do Vasco ligam para Rayan e celebram convocação para a Seleção Brasileira

Os 100 jogos de Cuiabano no profissional

77 partidas pelo Botafogo

18 partidas pelo Grêmio

4 partidas pelo Vasco

1 partida pelo Nottingham Forest*

* Jogo válido pela Premier League 2 Division 1

Números recentes reforçam bom momento de Cuiabano no Vasco

Cuiabano também vem apresentando números consistentes nas últimas partidas. Nos dois jogos mais recentes, o lateral participou diretamente de um gol e mostrou intensidade tanto no ataque quanto na defesa.

Estatísticas nas últimas duas partidas:

2 jogos (1 como titular) 1 gol 1 assistência 1 grande chance criada 2 passes decisivos 4 finalizações (3 no gol) 3 cruzamentos certos em 8 tentativas 6 desarmes 13 bolas recuperadas 58% de eficiência nos duelos 3 faltas cometidas 2 faltas sofridas Nota 7.15 no SofaScore

A carreira de Cuiabano

Aos 23 anos, Cuiabano já acumula experiências importantes no futebol brasileiro. Natural de Cuiabá, o lateral deixou a cidade natal ainda jovem para perseguir o sonho de se tornar jogador profissional. Foi nas categorias de base do Grêmio que iniciou sua formação, passando por todas as etapas até alcançar o time principal.

continua após a publicidade

➡️ CBF define arbitragem para Vasco x Fluminense pela 7ª rodada do Brasileirão

Após a estreia no profissional, o jogador também teve passagem pelo Botafogo, período em que ganhou projeção nacional e participou de conquistas relevantes pelo clube carioca. Agora, vestindo a camisa do Vasco, o lateral vive um novo capítulo na carreira e busca se firmar na equipe.

- Os 100 jogos representam um número bonito, mas sinto que minha história no futebol e no Vasco está só começando. Quando a gente para e olha para trás, passa muita coisa na cabeça. Lembro do menino que saiu de Cuiabá para tentar viver do futebol, dos meses na base esperando uma oportunidade e dos momentos de dúvida e saudade da família. Chegar a esse número vestindo a camisa do Vasco tem um significado muito grande para mim. É um clube gigante, com uma torcida muito apaixonada. Tenho orgulho desses 100 jogos, mas também muita fome para continuar evoluindo e escrever uma história bonita aqui - afirmou o jogador.

continua após a publicidade

➡️ Aposte em Fluminense x Vasco pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Cuiabano em treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

Clássico pela frente

O bom momento individual de Cuiabano acontece em meio à sequência de jogos do Vasco na temporada. O Cruz-Maltino volta a campo na quarta-feira (18) para enfrentar o Fluminense, no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Série A.

➡️ Aposte em Fluminense x Vasco pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.