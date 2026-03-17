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Cuiabano chega aos 100 jogos como profissional e se consolida como titular no Vasco

O jogador participou diretamente de gols nas duas últimas partidas do Vasco

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/03/2026
05:30
Cuiabano Vasco
imagem cameraCuiabano em campo pelo Vasco (Foto: Reprodução/X)
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O lateral-esquerdo Cuiabano vive um momento marcante na carreira. No último domingo (15), o jogador alcançou a marca de 100 partidas como profissional ao entrar em campo pelo Vasco contra o Cruzeiro. A atuação também foi especial por outro motivo: o defensor deu assistência e iniciou como titular pela primeira vez sob o comando do técnico Renato Gaúcho.

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Os 100 jogos de Cuiabano no profissional

  • 77 partidas pelo Botafogo
  • 18 partidas pelo Grêmio
  • 4 partidas pelo Vasco
  • 1 partida pelo Nottingham Forest*

* Jogo válido pela Premier League 2 Division 1

Números recentes reforçam bom momento de Cuiabano no Vasco

Cuiabano também vem apresentando números consistentes nas últimas partidas. Nos dois jogos mais recentes, o lateral participou diretamente de um gol e mostrou intensidade tanto no ataque quanto na defesa.

Estatísticas nas últimas duas partidas:

  1. 2 jogos (1 como titular)
  2. 1 gol
  3. 1 assistência
  4. 1 grande chance criada
  5. 2 passes decisivos
  6. 4 finalizações (3 no gol)
  7. 3 cruzamentos certos em 8 tentativas
  8. 6 desarmes
  9. 13 bolas recuperadas
  10. 58% de eficiência nos duelos
  11. 3 faltas cometidas
  12. 2 faltas sofridas
  13. Nota 7.15 no SofaScore

A carreira de Cuiabano

Aos 23 anos, Cuiabano já acumula experiências importantes no futebol brasileiro. Natural de Cuiabá, o lateral deixou a cidade natal ainda jovem para perseguir o sonho de se tornar jogador profissional. Foi nas categorias de base do Grêmio que iniciou sua formação, passando por todas as etapas até alcançar o time principal.

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Após a estreia no profissional, o jogador também teve passagem pelo Botafogo, período em que ganhou projeção nacional e participou de conquistas relevantes pelo clube carioca. Agora, vestindo a camisa do Vasco, o lateral vive um novo capítulo na carreira e busca se firmar na equipe.

- Os 100 jogos representam um número bonito, mas sinto que minha história no futebol e no Vasco está só começando. Quando a gente para e olha para trás, passa muita coisa na cabeça. Lembro do menino que saiu de Cuiabá para tentar viver do futebol, dos meses na base esperando uma oportunidade e dos momentos de dúvida e saudade da família. Chegar a esse número vestindo a camisa do Vasco tem um significado muito grande para mim. É um clube gigante, com uma torcida muito apaixonada. Tenho orgulho desses 100 jogos, mas também muita fome para continuar evoluindo e escrever uma história bonita aqui - afirmou o jogador.

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Cuiabano Vasco
Cuiabano em treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Clássico pela frente

O bom momento individual de Cuiabano acontece em meio à sequência de jogos do Vasco na temporada. O Cruz-Maltino volta a campo na quarta-feira (18) para enfrentar o Fluminense, no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Série A.

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